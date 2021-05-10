"Нельзя и рыбку съесть, и на х*й сесть": Софии Стужук досталось за поздравление с Днем матери от россиян

Украинский блогер и мать троих детей София Стужук, которая недавно увеличила себе грудь, попала под критику своих подписчиков из России. А все из-за поздравления с Днем матери, который в 2021 году совпал с Днем победы.

"С Днём матери, мои прекрасные женщины. Благодарю свою маму за её труд - за себя! Международный день Матери празднуется каждое второе воскресенье мая. А это значит, что он совпал и с празднованием Дня Победы а ещё Днём рождения моего любимого дедушки. Берегите близких! И всем Мирного неба над головой", - написала Стужук в посте за 9 мая.

Довольно милый пост, но россиянам стало недостаточно упоминания о празднике победы над нацизмом. На это наглядно указал известный политолог Юрий Романенко.

На своей странице в Facebook эксперт высказал, что если уже и пытаться привлекать аудиторию другой страны, не стоит забывать, что на восьмом году войны в Украине нельзя быть "вне политики".

"Классический пример, как украинский блогер, которая "вне политики" на своей шкуре убедилась, что нельзя и рыбку съесть, и на х*й сесть. Украинская инстадива София Стужук решила расширить аудиторию и поучаствовала в гивах с Тимоти и другими российскими блогерами, снималась на ТНТ. София поздравила всех с Днём матери, но российские победоносцы не получив допинг в виде георгиевской ленты насовали Софийке по самые гланды", - пишет политолог. "Вопили и стар, и млад. Читая этот победоносный вой легко убедиться, что нельзя быть вне политики, связав свою судьбу обществом, где токсичные мутации начинаются с кровью матери".

Напомним, что недавно София Стужук появилась на обложке мужского журнала Playboy.