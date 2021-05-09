Скачать
Воскресенье, 09.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Против Зеленского готовят иск из-за санкций СНБО: чем это грозит президенту
Против Зеленского готовят иск из-за санкций СНБО: чем это грозит президенту
Создатель военных дронов Артем Вьюнник: "В оборонке многие задачи можно решить очень дешево, если понимать, как устроена сфера"
Создатель военных дронов Артем Вьюнник: "В оборонке многие задачи можно решить очень дешево, если понимать, как устроена сфера"
Заболеваемость коронавирусом спала к 9 мая, но половина больных - тяжелые
Заболеваемость коронавирусом спала к 9 мая, но половина больных - тяжелые
Политические вопросы и в толпе всего пара бабушек в масках: как празднуют 9 мая в Киеве (видео)
Политические вопросы и в толпе всего пара бабушек в масках: как празднуют 9 мая в Киеве (видео)

Зеленский поделился детской фотографией, где он с мамой: "С Днем матери!"

Зеленский поделился детской фотографией, где он с мамой: "С Днем матери!"
16:47 Сегодня Телеграф Фото: instagram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский, против которого готовит иск "топ-контрабандист" Украины, 9 мая поздравил с Днем матери свою супругу Елену, а также свою маму Римму Владимировну.

На официальной странице в Инстаграме Зеленский выложил трогательный пост о том, чем является мама для каждого человека:

"Мама - это самый близкий человек, который всегда рядом - от рождения и фактически во время каждого нашего шага.

Первых. Когда только учимся ходить.

Ценных. Когда ступаем на школьный порог и когда оставляем школу, шагая во взрослую жизнь.

Важных. Когда преодолеваем свой путь к получению профессии.

Счастливых. Когда вступаем в брак, чтобы идти в глубокую старость вместе с любимым человеком.

Волнующих. Когда устанавливаем рекорд, наматывая круги под роддомом в ожидании рождения малыша".

Новый пост президента сопровождается фотографией, который разделен на две части: с одной стороны - фото Зеленского в детстве, который сидит на руках своей молодой мамы; с другой - общее семейное фото четы Зеленских с детьми, - дочь Александра (2004) и сын Кирилл (2013).

Владимир Зеленский родился в еврейской семье. Его отец, Александр Зеленский, является доктором технических наук, профессором, завкафедрой информатики и информационных технологий Криворожского экономического института. Мама, Римма Зеленская, работала инженером.

Ранее с Днем матери, который в 2021 году отмечается 9 мая, поздравили украинские военные и отечественные звезды.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 204

Все по теме:

Поздравление, День матери, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В киевской высотке вспыхнул сильный пожар: зацепило даже припаркованные машины (фото, видео)
02 Одессит нашел на свалке пистолет-пулемет и даже не представлял, что после этого начнется (фото)
03 В Одессе на 9 мая случилась потасовка из-за портрета Жукова с георгиевской лентой (видео)
04 155-килограммовую модель плюс-сайз "довели до анорексии": фото "до" и "после"
05 Террористы атаковали школу для девочек в столице Афганистана: не менее 30 погибших (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На парад 9 мая в оккупированном Донецке принесли портрет дедушки Зеленского (видео)
На парад 9 мая в оккупированном Донецке принесли портрет дедушки Зеленского (видео)
В Одессе на 9 мая случилась потасовка из-за портрета Жукова с георгиевской лентой (видео)
В Одессе на 9 мая случилась потасовка из-за портрета Жукова с георгиевской лентой (видео)
Флот США перехватил переброску российских ракет на судне без опознавательных знаков (фото)
Флот США перехватил переброску российских ракет на судне без опознавательных знаков (фото)
Зеленский поделился детской фотографией, где он с мамой: &quot;С Днем матери!&quot;
Зеленский поделился детской фотографией, где он с мамой: "С Днем матери!"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь