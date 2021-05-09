Зеленский поделился детской фотографией, где он с мамой: "С Днем матери!"

Президент Украины Владимир Зеленский, против которого готовит иск "топ-контрабандист" Украины, 9 мая поздравил с Днем матери свою супругу Елену, а также свою маму Римму Владимировну.

На официальной странице в Инстаграме Зеленский выложил трогательный пост о том, чем является мама для каждого человека:

"Мама - это самый близкий человек, который всегда рядом - от рождения и фактически во время каждого нашего шага.

Первых. Когда только учимся ходить.

Ценных. Когда ступаем на школьный порог и когда оставляем школу, шагая во взрослую жизнь.

Важных. Когда преодолеваем свой путь к получению профессии.

Счастливых. Когда вступаем в брак, чтобы идти в глубокую старость вместе с любимым человеком.

Волнующих. Когда устанавливаем рекорд, наматывая круги под роддомом в ожидании рождения малыша".

Новый пост президента сопровождается фотографией, который разделен на две части: с одной стороны - фото Зеленского в детстве, который сидит на руках своей молодой мамы; с другой - общее семейное фото четы Зеленских с детьми, - дочь Александра (2004) и сын Кирилл (2013).

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Владимир Зеленский родился в еврейской семье. Его отец, Александр Зеленский, является доктором технических наук, профессором, завкафедрой информатики и информационных технологий Криворожского экономического института. Мама, Римма Зеленская, работала инженером.

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Ранее с Днем матери, который в 2021 году отмечается 9 мая, поздравили украинские военные и отечественные звезды.