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Против Зеленского готовят иск из-за санкций СНБО: чем это грозит президенту

Против Зеленского готовят иск из-за санкций СНБО: чем это грозит президенту
Обновлено 10:32 Сегодня Телеграф Владимир Зеленский и Александр Еримичук (коллаж - telegraf.com.ua)

Попавший в список "топ-10 контрабандистов" СНБО предприниматель Александр Еримичук намерен судиться с президентом Владимиром Зеленским.  

Он обратился в Кассационный админсуд в составе Верховного суда, который просит отменить указ президента о введении санкций. Эксперты оценили для "Телеграфа" перспективы Еримичука и власти - в этом деле и вообще в делах, проводимых через СНБО.

Адвокат, руководящий партнер в Юридической фирме Patriot.Legal Денис Бондар не исключает, что данный иск может стать прецедентом в делах, связанных с санкциями СНБО. И решение по этому делу может оказать существенное влияние на дальнейшие действия лиц, которые ранее попали под санкции после решения Совета нацбезопасности и указов президента Зеленского.

"Когда только вводились эти меры, многие юристы были удивлены двояким трактованием закона "О санкциях". Там четко сказано, что санкции могут применяться исключительно против иностранных лиц - или тех, кто осуществляет террористическую деятельность. В реальности их применили против украинских граждан, не имеющих к терроризму отношения. Также дискуссионным моментом является лишение украинского гражданства некоторых лиц, которые попали под санкции. Согласно ст.25 Конституции, граждане Украины не могут быть лишены гражданства. Однако в ст. 19 Законе Украины "О гражданстве Украины" сказано, что основанием для утраты украинского гражданства является добровольное приобретение гражданства другого государства. То есть, нормы законодательства прописаны спорно и на лицо правовая коллизия, точку в которой должен поставить суд", - считает Денис Бондар.

По его мнению, если отталкиваться от норм законодательства, то шансы на удовлетворения иска высоки.

"Однако не следует забывать, что сейчас вся власть в стране сосредоточена в Офисе президента. И глава государства явно хочет распространить ее еще и на судебную ветвь власти, о чем свидетельствует, к примеру, законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева (ОАСК). Поэтому для решения, которое выгодно Зеленскому, будет задействован весь имеющийся административный ресурс, - прогнозирует эксперт. – В тоже время, думаю, это не последний иск который мы увидим. Последние решения СНБО и указы президента, которыми вводятся в силу такие решения, вызывают сомнения в плане законности, так как нарушают презумпцию невиновности закрепленную статьей 62 Конституции Украины".

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Замдиректора Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Алексей Голобуцкий отмечает, что есть вопросы, связанные с нацбезопасностью. И общественное мнение, запрос на скорейшее привлечение к ответственность тех, кто расшатывает нашу нацбезопасность.

"В том числе – решения, связанные с санкциями против Медведчука иже с ним, - поясняет Алексей Голобуцкий. - А есть решения по контрабанде, которое нужно как бы доказывать. Поражать людей в правах – экономических, политических, лишать гражданства – это в какой-то мере популизм, хоть, возможно, с позитивной подоплекой. Но мы всё же живем, по крайне мере, по видимости, в правой стране. И неправомерные решения СНБО будут столкну с судами. Нерефомированными. И что – разгонять суды, как ОАСК, если не приняли нужное решение?"

Политтехнолог уверен, что эта проблема еще долго будет ощущаться Зеленским и Ко. И искать выход необходимо. Правовой.

"Простые решение нравятся людям, классно выглядит, даже дают некий результат. Но это не институционно, не по закону. Нельзя так. Если мы, конечно, считаем себя правовым государством, - подчеркивает Алексей Голобуцкий. - С контрабандой, безусловно, надо бороться. Но законным методами. И не избирательно. Нельзя с олигархами бороться вообще, имея под боком удобных олигархов. Как нельзя бороться с контрабандой вообще, имея во фракции "Слуга народа", по слухам, одного из крупнейших контрабандистов – речь о лидере т.н. группы Павлюка".

По данным СМИ, Еримичук считается влиятельным региональным организатором контрабанды через границу Украины и Румынии в Черновицкой области.  Санкции против него и других граждан, которых в СНБО назвали "топ-десяткой украинской контрабанды", были введены 2 апреля. 14 апреля стало известно, что его и еще двух человек из списка лишили украинского гражданства.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

Украина, Суды, Алексей Голобуцкий, Владимир Зеленский, Денис Бондарь, Александр Еримичук.
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