Президент ФК "Минай", "король контрабанды" Альперин и бывший СБУшник: кто попал под новые санкции СНБО (фото)

В пятницу, 2 апреля, по итогам очередного заседания СНБО, президент Владимир Зеленский анонсировал неприятности для ряда физических и юридических лиц. В частности, глава государства анонсировал введение санкций против граждан, которых назвал "топ-десяткой украинской контрабанды".

По словам президента, эти люди якобы устраивали экономический терроризм против Украины. А убытки, которые нанесла их деятельность, по подсчетам экспертов, достигают 300 млрд гривен. Именно столько, по словам Зеленского, недополучил государственный бюджет страны. "Телеграф" выяснил, кто же попал под очередной удар СНБО.

Бокало Иван Васильевич. Депутат Львовского облсовета. Старший инспектор отдела технических средств контроля Львовской таможни. По данным сайта "Чесно", в 2014 году выдвигал свою кандидатуру в народные депутаты Украины как самовыдвиженец от 122 округа, но проиграл выборы. В СМИ "прославился" благодаря шикарной свадьбе дочери, которая прогремела на фоне кризиса в Украине после Революции Достоинства. За дорогую свадьбу Бокало потом пришлось оправдываться.

Пересоляк Валерий Иванович. Президент футбольного клуба "Минай", выступающего в УПЛ. По данным издания "Трибуна", на закарпатской таможне Пересоляк проработал более десяти лет. Кем он был до этого и чем занимался - журналистам выяснить не удалось. Женат, имеет троих сыновей и статус кандидата юридических наук. Но в Закарпатье он известен именно из-за связи в таможне. Пересоляк также упоминается в СМИ как "главный куратор и монополист контрабанды на Закарпатье".

Кушнир Юрий Радулович. Экс-депутат Черновецкого областного совета, предприниматель. СМИ называют Юрия Кушнира одним из главных организаторов контрабанды тяжелых наркотиков в Украину через территорию Черновицкой области.

Еримичук Александр Владимирович. По данным сайта Обозреватель, известен по прозвищу "Слон". В Черновицкой области считается влиятельным региональным организатор контрабанды товаров через украинскую-румынскую границу.

Фирманюк Орест Игоревич. Директор департамента противодействия таможенным нарушениям и контрабанде Государственной таможенной службы Игорь Резник в сентябре 2020 характеризовал его как "контрабандную гидру". По словам Резника, фирмы, связанные с Фирманюком, задействованы в многочисленных схемах по нарушению таможенного законодательства.

"Каждый таможенник страны знает это имя, каждый субъект ВЭД знает о т.н. "модных брокерах", которые помогают "экономить" на налогах. Многие пытались с ним бороться. Но до сих пор справиться с Фирманюком не удалось никому", - написал Резник.

Также в августе 2019 года бывший председатель Гостаможслужбы Максим Нефедов назвал Ореста Фирманюка одним из главных контрабандистов Украины.

Альперин Вадим Александрович. Одесский бизнесмен, которого называют «крестным отцом контрабанды». В ноябре 2019 года сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали 10 человек по подозрению в преступлениях, связанных с нарушением таможенного законодательства. Среди них — семь сотрудников органов таможенного контроля. В числе задержанных должен был быть Альперин, но ему удалось сбежать. Правоохранители объявили его в розыск, но 27 ноября Альперин сам явился в САП. 28 ноября ему вручили уведомление о подозрении. Днем позже ВАКС избрал ему меру пресечения в виде ареста, назначен залог в размере 70 млн грн. 3 декабря Альперин вышел из СИЗО, уплатив залог. При этом возложенные на него судом обязательства остались в силе, в частности, Альперин должен носить электронный браслет.

Чудаков Александр Леонидович. Фигурант уголовного дела СБУ по контрабанде сигарет. Также его называют доверенным лицом бывшего первого заместителя начальника ГСУ СБУ Кравченко Александра.

Шерман Виктор Бенедиктович. По данным СМИ - одна из ключевых фигур контрабандного мира Украины времен президентсва Петра Порошенко. В период 2016-2019, он якобы оказался на вершине пищевой цепочки контрабандных схем и входил в число ТОП-функционеров так называемого "Офиса контрабанды Грановского".

В полномочия Шермана якобы входил контроль остальных игроков рынка на предмет соответствия переданной в "офис" кассы и ввезенным грузам.

Кравченко Александр Николаевич. В прошлом - первый заместитель Главного следственного управления СБУ.

Дидух Владимир Степанович. Известен как львовский криминальный авторитет по прозвищу "Вова Морда". В октябре 2014 участвовал в парламентских выборах, выдвигаясь от партии "Гражданское движение Украины". По данным СМИ, спонсирует партию ВО "Свобода".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский после заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил, что так называемую "трубу Медведчука" вернули в собственность государства.