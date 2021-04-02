"Это диверсия": Зеленский сообщил, что 400 км "трубы Медведчука" оказались уничтожены

Президент Украины Владимир Зеленский после заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил, что так называемую "трубу Медведчука" вернули в собственность государства.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

По его словам, во время передачи оказалось, что в 2017-2019 годах почти 400 километров этого нефтепровода было уничтожено.

Зеленский назвал это диверсией и пообещал, что ответственные за это люди будут привлечены к уголовной ответственности.

"Причастным к этому лицам скажу кратко, цитатой с известной комедии: "Ваше дело - труба!", - сказал он.

Как сообщалось ранее, решение о возврате в госсобственность нефтепровода "Самара-Западное направление", который связывают с нардепом ОПЗЖ Виктором Медведчуком, было принято после заседания СНБО 19 февраля.

В тот же день под украинские санкции попал и сам Медведчук, а также его жена Оксана Марченко.

24 февраля Высшим антикоррупционным судом на нефтепровод был наложен арест.