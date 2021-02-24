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Суд наложил арест на "трубу Медведчука": что об этом известно

Суд наложил арест на "трубу Медведчука": что об этом известно
17:41 Сегодня Телеграф Фото: ssu.gov.ua

Во вторник, 23 февраля, на нефтепровод "Самара - Западное направление", который связывают с главой "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком был наложен арест высшим антикоррупционным судом на основании доказательств о незаконности выбытия его из госсобственности.

Об этом сообщили на сайте украинской Службы безопасности.

По решению суда, все объекты, обеспечивающие деятельность нефтепровода должны быть переданы к Национальному агентству "АРМА", которое занимается вопросом управления имуществом, полученным от коррупционных преступлений. 

В свою очередь, НАБУ и СБУ уже вели работы по передаче нефтепровода акционерному обществу "Укртранснафта", для введения мер по его сохранению.

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Стоит напомнить, что ранее сотрудниками СБУ и НАБУ был установлен факт незаконного завладения госимуществом стоимостью более 200 млн грн. Как оказалось, сотрудники ООО "ПрикарпатЗападТранс", используя поддельные документы смогли завладеть нефтепроводом. В то же время, по состоянию на 24 февраля еще ведется расследование по данному делу.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, СБУ, НАБУ, Виктор Медведчук.
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