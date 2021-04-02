Скачать
Пятница, 02.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Белый дом обнародовал детали первого разговора Байдена с Зеленским
Белый дом обнародовал детали первого разговора Байдена с Зеленским
Супертяж украинской политики: Atlantic Council посвятило статью Данилову и СНБО
Супертяж украинской политики: Atlantic Council посвятило статью Данилову и СНБО
"Для многих наступила черная пятница": Зеленский рассказал о решениях сегодняшнего заседания СНБО (видео)
"Для многих наступила черная пятница": Зеленский рассказал о решениях сегодняшнего заседания СНБО (видео)
У Зеленского ответили, будет ли в Украине общенациональный локдаун
У Зеленского ответили, будет ли в Украине общенациональный локдаун

"Для многих наступила черная пятница": Зеленский рассказал о решениях сегодняшнего заседания СНБО (видео)

"Для многих наступила черная пятница": Зеленский рассказал о решениях сегодняшнего заседания СНБО (видео)
19:41 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о "черной пятнице" для ряда физических и юридических лиц. 

Об этом он рассказал в своем видеообращении по итогам очередного заседания Совета нацбезопасности и обороны. 

По его словам, санкции были введены против лиц, которых "можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды". 

Помимо того, он сообщил, что в собственность государства был возвращен незаконно отнятый у Украины стратегический нефтепровод. 

Также 2 апреля был представлен и начал работу Центр противодействия дезинформации. 

Также Зеленский коснулся темы Донбасса.

"Мы имеем полную и неизменную поддержку международных партнеров, в частности Европы и США. Одним из подтверждений этого является разговор, который я провел сегодня с Президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Он заверил меня, что Украина никогда не останется один на один против агрессии России", - сказал он.

Как сообщалось ранее, 2 апреля Байден позвонил Зеленскому и подтвердил поддержку Штатами территориальной целостности и суверенитета Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 124

Все по теме:

Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Россия готовит наступление на Украину? Что известно на данный момент
02 Война за воду в Крым и удары по Одессе и Мариуполю: генерал рассказал, откуда Путин может атаковать Украину
03 Напрашивается удар по Коломойскому: зачем Зеленский снова созывает СНБО
04 Грядет страшное? Обострение на Донбассе стало причиной волнений в НАТО
05 Крым в шаге от катастрофы: почему Путин может захватить Северо-Крымский канал и что сейчас происходит на полуострове
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Любимчик Зеленского вырвался вперед на довыборах на Прикарпатье: но есть нюанс
Любимчик Зеленского вырвался вперед на довыборах на Прикарпатье: но есть нюанс
В Киеве показали новые спецпропуска на транспорт: их изготовят 400 тысяч (фото, видео)
В Киеве показали новые спецпропуска на транспорт: их изготовят 400 тысяч (фото, видео)
Обострение на Донбассе: оккупанты ранили еще одного украинского военнослужащего
Обострение на Донбассе: оккупанты ранили еще одного украинского военнослужащего
Тина Кароль выпустила новый альбом &quot;Красиво&quot;: где послушать и скачать песни онлайн
Тина Кароль выпустила новый альбом "Красиво": где послушать и скачать песни онлайн
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь