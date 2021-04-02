"Для многих наступила черная пятница": Зеленский рассказал о решениях сегодняшнего заседания СНБО (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о "черной пятнице" для ряда физических и юридических лиц.

Об этом он рассказал в своем видеообращении по итогам очередного заседания Совета нацбезопасности и обороны.

По его словам, санкции были введены против лиц, которых "можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды".

Помимо того, он сообщил, что в собственность государства был возвращен незаконно отнятый у Украины стратегический нефтепровод.

Также 2 апреля был представлен и начал работу Центр противодействия дезинформации.

Также Зеленский коснулся темы Донбасса.

"Мы имеем полную и неизменную поддержку международных партнеров, в частности Европы и США. Одним из подтверждений этого является разговор, который я провел сегодня с Президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Он заверил меня, что Украина никогда не останется один на один против агрессии России", - сказал он.

Как сообщалось ранее, 2 апреля Байден позвонил Зеленскому и подтвердил поддержку Штатами территориальной целостности и суверенитета Украины.