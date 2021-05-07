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Лишенный гражданства "топ-пропагандист" решил судиться с Зеленским

Лишенный гражданства "топ-пропагандист" решил судиться с Зеленским
Обновлено 20:31 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Предприниматель Александр Еримичук, который был внесен в список "топ-10 контрабандистов" СНБО,  намерен судиться с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщается в расписании судебных заседаний

Еримичук обратился к Кассационному админсуду в составе Верховного суда, который может пересмотреть решение президента. 

Ответчиком в деле выступает Зеленский, а Совет нацбезопасности и обороны и СБУ выступают в качестве третьих сторон. 

Предприниматель просит суд отменить указ президента о введении санкций.

По данным СМИ, Еримичук считается влиятельным региональным организатором контрабанды через границу Украины и Румынии в Черновицкой области. 

Санкции против него и других граждан, которых в СНБО назвали "топ-десяткой украинской контрабанды", были введены 2 апреля. 

14 апреля стало известно, что его и еще двух человек из списка лишили украинского гражданства.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Санкции, СНБО, Владимир Зеленский, Александр Еримичук.
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