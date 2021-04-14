Зеленский лишил гражданства троих украинцев: что о них известно

Президент Владимир Зеленский лишил украинского гражданства троих человек - Вадима Альперина, Араика Амирханяна и Александра Еримичука.

Об этом вечером 14 апреля пишет "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники в Офисе президента.

"Решение принято. Дальше документы ушли на СНБО, МИД, Миграционную службу", - говорится в сообщении.

Как информирует источник, у всех троих было двойное гражданство. Так, у Альперина помимо украинского было гражданство Израиля, у Амирханяна - Армении, а у Еримичука - Румынии.

Стоит заметить, что Альперин и Еримичук находятся в санкционном списке и числятся в "топ-десятке украинской контрабанды".