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Украинского бизнесмена арестовали за "финансирование" Крыма

Украинского бизнесмена арестовали за "финансирование" Крыма
16:40 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Суд арестовал бизнесмена, который переводил миллионы рублей с территории Украины в оккупированный Крым.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бизнесмену, который переводил миллионы рублей с территории Украины в оккупированный Крым.

Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины в Facebook.

”19 июня следователи СБУ задержали гражданина Украины Араика Амирханяна по подозрению в финансировании действий, направленных на свержение конституционного строя из корыстных побуждений, организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем мошенничества, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины”, - сообщает СБУ.

В дальнейшем было установлено, что Амирханян также причастен к совершению других преступлений на территории Украины, в том числе сопряженных с насилием над потерпевшими.

Также оперативники установили, что злоумышленник через подконтрольные субъекты хозяйствования осуществил перечисление средств в размере более 4 млн российских рублей на счета так называемых ”таможенных” органов оккупантов в АР Крым.

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”Вместе с тем делец, находясь в сговоре с должностными лицами Антимонопольного комитета Украины, совершил противоправное блокирование более двухсот публичных закупок по ремонту и строительству автомобильных дорог общей стоимостью более 20 млрд грн. Работы проводились по заказу Государственного агентства автомобильных дорог Украины и Винницкой, Хмельницкой, Львовской, Полтавской, Херсонской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Николаевской, Одесской и Кировоградской региональных служб автомобильных дорог. Таким образом, была фактически блокирована государственная программа по модернизации объектов критической инфраструктуры в транспортной отрасли”, - заявили в СБУ.

Фигурант производства также подозревается в противоправном завладении имуществом украинских предприятий на общую сумму почти 20 млн грн.

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СБУ, Россия, Крым, Суд, РФ, Бизнесмен, Араик Амирханян.
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