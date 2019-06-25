Житель Мариуполя в "Одноклассниках" агитировал за террористов "Л/ДНР"

Новости Украины: СБУ подозревает мужчину из Мариуполя в размещении антиукраинских материалов в запрещенных социальных сетях.

В Донецкой области разоблачили антиукраинского агитатора, который в соцсетях призывал к изменению границ Украины, популяризировал выгодных России политиков и подстрекал к протестам.

Об этом информирует Служба безопасности Украины.

"Житель Мариуполя размещал на персональных страницах запрещенных российских социальных сетей материалы с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины, инспирации протестных настроений, популяризировал террористические организации "Д/ЛНР", – установили оперативники.

"Агитатор навязывал пользователям соцсетей прокремлевский взгляд на события в Украине, манипулировал общественным мнением, в первую очередь накануне выборов в Верховную Раду для продвижения выгодных для РФ кандидатов", – заявляет СБУ.

Правоохранители задокументировали, что "материалы, которые распространял поборник "русского мира", были направлены на радикализацию общественных настроений, в частности из-за распространения дезинформации о переговорном процессе по урегулированию ситуации на Донбассе, провоцирования националистически настроенных лиц в протестных действий".

По месту жительства агитатора сотрудники СБУ обнаружили и изъяли компьютерную технику, мобильные терминалы и сим-карты, подтверждающие его противоправную деятельность.

В рамках открытого уголовного производства злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

Сам мужчина рассказал на камеру, что еще до протестов на Майдане зарегистрировался в Одноклассниках и затем распространял антиукраинские материалы, поддерживал разделение Украины.