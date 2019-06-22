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В Мариуполе засудили информатора "ДНР"

В Мариуполе засудили информатора "ДНР"
14:52 Сегодня Телеграф Штаб ООС

Новости Украины: Приморский районный суд Мариуполя засудил информатора террористической организации "ДНР" к 9 годам лишения свободы.

В Донецкой области на основании материалов СБУ приговорили 9 годам лишения свободы  информатора террористической организации "ДНР".

Сотрудники спецслужб установили, что житель Мариуполя с ноября 2014 по январь 2015 по указанию боевиков собирал информацию о дислокации, численности, маршрутах передвижения военнослужащих и военной техники украинских подразделений, участвовавших в проведении антитеррористической операции на территории Донецкой области.

Отмечается, что полученные данные он передавал с помощью мобильного телефона двум представителям террористической организации "ДНР".

Злоумышленника задержали еще в январе 2015 года.

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"Приморский районный суд Мариуполя признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 ("создание, или участие в террористической группе, или организации" - ред.), ч. 1 ст. 263 ("незаконное ношение, приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ" - ред.) Уголовного кодекса Украины, и приговорил к девяти годам лишения свободы" - информирует Штаб ООС.

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СБУ, Донбасс, Мариуполь, ОРДЛО, ООС.
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