Представители Британии побывали в районе проведения ООС

Новости Украины: Делегация британских военнослужащих посетила район проведения операции объединенных сил и обсудила вопрос помощи в подготовке украинских солдат.

Группа военных из Великобритании во главе с начальником Главного штаба Сухопутных войск ВСВБ генералом сером Марком Карлтоном-Смитом ознакомилась с ситуацией в районе проведения ООС.

Представители страны-партнера смогли лично увидеть, как сегодня воюют и обучаются военному мастерству украинские служащие. Кроме прочего, делегаты встретились с Командующим ОС генерал-лейтенантом Александром Сирским.

"В контексте встречи стороны обсудили вопросы эффективности курсовой подготовки украинских подразделений под руководством британских инструкторов операции "ORBITAL"", - говорится на сайте Министерства обороны Украины.

Также британская военная делегация посетила позиции украинских войск в районе Авдеевки и один из полигонов. Так, иностранные коллеги смогли увидеть уровень подготовки украинских солдат во время проведения боевых учений.