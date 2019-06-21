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Представители Британии побывали в районе проведения ООС

Представители Британии побывали в районе проведения ООС
11:54 Сегодня Телеграф Фото: www.mil.gov.ua

Новости Украины: Делегация британских военнослужащих посетила район проведения операции объединенных сил и обсудила вопрос помощи в подготовке украинских солдат.

Группа военных из Великобритании во главе с начальником Главного штаба Сухопутных войск ВСВБ генералом сером Марком Карлтоном-Смитом ознакомилась с ситуацией в районе проведения ООС.

Представители страны-партнера смогли лично увидеть, как сегодня воюют и обучаются военному мастерству украинские служащие. Кроме прочего, делегаты встретились с Командующим ОС генерал-лейтенантом Александром Сирским. 

"В контексте встречи стороны обсудили вопросы эффективности курсовой подготовки украинских подразделений под руководством британских инструкторов операции "ORBITAL"", - говорится на сайте Министерства обороны Украины.

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Также британская военная делегация посетила позиции украинских войск в районе Авдеевки и один из полигонов. Так, иностранные коллеги смогли увидеть уровень подготовки украинских солдат во время проведения боевых учений.

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Великобритания, Военнослужащие, Делегация, Авдеевка, Военная подготовка, ООС.
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