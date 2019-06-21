На Ровенщине проходят учения горно-штурмовых бригада по стандартам НАТО

Новости Украины: На Ровенщине горно-штурмовые бригады проходят подготовку военнослужащих по стандартам НАТО.

Одновременно на нескольких полигонах Ривненщины началась четырехнедельная подготовка военнослужащих горно-штурмовых бригад оперативного командования "Запад".

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба ОК "Запад".

"В рамках "Орбитал" одновременно на нескольких полигонах оперативного командования "Запад" совместно с военными инструкторами ВС Великой Британии и Дании началась четырехнедельный подготовка военнослужащих горно-штурмовых бригад оперативного командования "Запад", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обучение проходят более 1000 военнослужащих, их учат инструкторы Вооруженных сил Украины, которые в прошлом году прошли курс подготовки по стандартам НАТО.

В подготовку входит 6 учебных модулей: обращение с оружием, огневая подготовка; ориентировка на местности, военная топография; радиосвязь; тактическая медицина; выживание; передвижение в двойках, тактическая подготовка.

Как сообщало агентство, с 2015 года в рамках учебно-тренировочной миссии "Орбитал" британские военнослужащие обучали более 10 тыс. украинских бойцов.