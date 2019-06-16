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DRAGON-19: В Польше стартовали крупные учения НАТО

DRAGON-19: В Польше стартовали крупные учения НАТО
20:18 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира: В Польше начались самые масштабные в этом году военные учения DRAGON-19.

В Польше начались военные учения DRAGON-19 с участием 18 тыс. солдат из 12 государств НАТО и 2,5 тыс. единиц военной техники.

Как сообщает Радио Польша, DRAGON-19 – это крупнейшие в этом году военные маневры в Польше, которые продлятся 4 дня. Маневры проходят на суше, на море, в воздухе и киберпространстве.

Их главная цель – проверить совместимость польских частей с союзническими войсками, которые дислоцируются в Польше в рамках укрепления восточного фланга НАТО.

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Главным участником маневров DRAGON-19 является 11-я Люблинская дивизия бронетанковой кавалерии, которую в рамках учений поддержат, в частности, военные подразделения из США, Великобритании, Канады, Германии, Румынии и Словакии.

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Польша, НАТО, Учения, DRAGON-19.
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