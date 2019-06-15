Оборонные расходы Германии в следующем году вырастут на 2 млрд евро

Новости мира: Германия увеличит оборонный бюджет на 2 млрд евро.

ФРГ в следующем году увеличит оборонный бюджет на 2 млрд евро.

Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила сегодня в своем еженедельном видеообращении, Deutsche Welle.

По ее словам, финансирование вооруженных сил Германии в течение многих лет было недостаточным. Вместе с тем канцлер подчеркнула, что объем средств, выделяемых на оборонные нужды, увеличивается уже несколько лет.

В частности, в бюджете на 2020 год для бундесвера запланировано на 2 млрд евро больше, чем в текущем году. Однако и эта сумма меньше той, за которую выступает министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.

По словам канцлера, дополнительные средства позволят приобрести больше современного оборудования и выполнить больше новых задач.

Германия, как и другие участники НАТО, взяла на себя обязательство до 2024 года довести ассигнования на оборонные нужды до 2% от ВВП. В 2020 году объем средств, направленных на эти цели, составит 1,37%. Ожидается, что к 2023 году он снизится до 1,25%. Целью федерального правительства является выделение на оборону 1,5% ВВП в 2024 году.