Скачать
Пятница, 14.06.2019
Суд ООН в Гааге завершил слушания по иску Украины против РФ
Суд ООН в Гааге завершил слушания по иску Украины против РФ
Партия "Голос" подала документы в ЦИК для участия в выборах
Партия "Голос" подала документы в ЦИК для участия в выборах
УЕФА рассмотрит апелляции Португалии и Люксембурга по делу Мораеса
УЕФА рассмотрит апелляции Португалии и Люксембурга по делу Мораеса
Украинской группе сегодня - 30 лет: ТНМК опубликовала трогательное видео на песню "Ми смішили Бога"
Украинской группе сегодня - 30 лет: ТНМК опубликовала трогательное видео на песню "Ми смішили Бога"

Министр обороны Румынии: В Черном море Россия занимает постоянную агрессивную позицию

Министр обороны Румынии: В Черном море Россия занимает постоянную агрессивную позицию
19:38 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Глава Минобороны Румынии заявил, что его страна рассматривается как потенциальная цель для наступления РФ.

Министр национальной обороны Румынии Габриел Леш выступил с утверждением, что Россия занимает в Черном море постоянную агрессивную позицию. Это заявление он сделал в пятницу на международной конференции "Форум безопасности на Черном море и на Балканах" в Мамае, информирует УНН.

"В отличие от региона Балтийского моря, в Черном море Россия занимает постоянную агрессивную позицию", — приводит его слова агентство Agerpres.

"Румыния рассматривается как потенциальная цель для наступательных мощностей России, так как воспринимается как центр принятия решений НАТО", — полагает Леш. По его оценкам, Россия усилила "агрессивные действия в регионе Черного моря, особенно против Украины, а также против союзного присутствия в зоне".

Вследствие этого, считает румынский министр, "военное равновесие фундаментальным образом изменилось в пользу России".

Замглавы МИД: НАТО должна развить стратегические способности сдерживания в Черном море

"Россия уже способна при необходимости воспрепятствовать военными средствами проходу в Черное море извне", — предположил он. По мнению министра, "стратегическая цель России — доминировать в регионе Черного моря".

"Пассивная позиция сдерживания больше неэффективна, мы должны занять более твердую позицию в регионе. Необходима долгосрочная союзная стратегия для противостояния гегемонистским тенденциям России в регионе, для укрепления оборонительной позиции альянса, мощи и сопротивляемости союзников", — убежден Леш.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Румыния, НАТО, Россия, Черное море.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 14 июня 2019: все знаки Зодиака
02 Мода 2019: самые трендовые варианты женских блуз на это лето
03 Стильные образы от Анджелины Джоли, которые нужно повторить этим летом
04 Прогноз погоды на выходные 15-16 июня: Украину прогреет до +33
05 Как романтично: Никита Добрынин и Даша Квиткова поделились очень теплым видео
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды на выходные 15-16 июня: Украину прогреет до +33
Украину на выходных прогреет до +33
Балан назначен командующим Нацгвардии
Балан назначен командующим Нацгвардии
Зеленский предложил львовянам выбрать будущего главу ОГА
Зеленский предложил львовянам выбрать будущего главу ОГА
О сильных женщинах: Элизабет Бэнкс рассказала о перезапуске &quot;Ангелов Чарли&quot;
О сильных женщинах: Элизабет Бэнкс рассказала о перезапуске "Ангелов Чарли"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь