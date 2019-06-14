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Замглавы МИД: НАТО должна развить стратегические способности сдерживания в Черном море

Замглавы МИД: НАТО должна развить стратегические способности сдерживания в Черном море
19:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: В МИД призвали Североатлантический альянс развить стратегические способности сдерживания в регионе Черного моря.

Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок призвал Организацию Североатлантического договора (НАТО) развить стратегические способности сдерживания в регионе Черного моря.

Как сообщил Божок в Twitter, об этом он сказал во время встречи с помощником генерального секретаря НАТО по оборонной политике и планированию Патриком Тёрнером.

"НАТО должна развить стратегические способности сдерживания в регионе Черного моря, а Украина готова поддержать этот проект", - сказал Божок во время общения с Тёрнером на полях Черноморско-Балканского форума по безопасности в Констанце (Румыния).

Министра обороны Украины ждут на мероприятии НАТО в конце июня

Как сообщалось ранее, 4 апреля в Вашингтоне страны Альянса согласовали меры по усилению безопасности в Черноморском регионе. Альянс продолжит оказывать помощь Украине и Грузии в подготовке военно-морских сил и сил береговой охраны.

"Мы согласовали пакет мер, направленных на улучшение нашей осведомленности с ситуацией и усиление нашей поддержки одновременно Грузии и Украины в таких направлениях, как подготовка военно-морских сил и береговой охраны, визиты в порты, обучение и обмен информацией. Это будет укреплять наше, уже тесное, сотрудничество", - подчеркнул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

4 июня Столтенберг заявил, что в июле в Черном море состоятся совместные учения Военно-морских сил Украины и стран - членов Альянса.

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НАТО, МИД, Черное море, Егор Божок.
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