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Министра обороны Украины ждут на мероприятии НАТО в конце июня

Министра обороны Украины ждут на мероприятии НАТО в конце июня
17:08 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины: На мероприятие НАТО пригласили министра обороны Украины, кем бы он ни был.

Министр обороны Украины примет участие в заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО в конце июня. Об этом сообщили УНН в пресс-службе миссии Украины при НАТО.

"Министр обороны Украины примет участие в мероприятии. В рамках мероприятий будет происходить заседание стран-контрибуторов, осуществляющих взносы в миссии в Афганистане "Решительная поддержка", - сообщили в пресс-службе.

Так, встречи Североатлантического совета на уровне министров обороны стран-членов Альянса состоятся в штаб-квартире НАТО в среду 26 и четверг 27 июня 2019 года. Заседания будут проходить под председательством Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Стоит заметить, что сейчас должность Министра обороны Украины занимает Степан Полторак.

В то же время, в день инаугурации Президента Украины Владимира Зеленского, Полторак подал заявление на имя Главы государства о своей отставке.

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30 мая по Верховной Рады поступил проект постановления об увольнении Полторак с должности министра обороны Украины, но во время заседания парламента 6 июня Рада провалила увольнение министра.

На следующий день представитель Президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский повторно направит в парламент представление на увольнение Полторака.

Поэтому будет ли оставаться Степан Полторак в должности 26-27 июня, пока неизвестно.

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Все по теме:

НАТО, Минобороны, Йенс Столтенберг, Степан Полторак.
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