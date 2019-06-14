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Пятница, 14.06.2019
Зеленский принял участие в мероприятиях памяти трагедии Ил-76
Зеленский принял участие в мероприятиях памяти трагедии Ил-76
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Зеленский принял участие в мероприятиях памяти трагедии Ил-76

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Зеленский принял участие в мероприятиях памяти трагедии Ил-76
11:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: АП

Новости Украины: Владимир Зеленский почтил память украинских военных, погибших 14 июня 2014 года на Ил-76, сбитом российскими наемниками.

Президент Украины Владимир Зеленский лично почтил память украинских военнослужащих, погибших 14 июня за годы российской агрессии, в том числе 40 десантников и 9 членов экипажа военно-транспортного самолета Воздушных сил Вооруженных сил Украины Ил-76, сбитого в Луганске в этот день в 2014 году.

Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, в мероприятии почтения памяти приняли участие министр обороны Степан Полторак и руководство оборонного ведомства, офицеры и сотрудники структурных подразделений Минобороны, Генерального штаба, военнослужащие Киевского гарнизона, родные и близкие погибших.

Всего в пятницу колокол в Зале памяти защитников Украины на территории оборонного ведомства прозвучал 54 раза – кроме погибших в 2014 году, почтили память тех, кто был убит в разные годы российской агрессии.

Как сообщалось, в ночь на 14 июня 2014 года выстрелом из зенитного ракетного комплекса был сбит военно-транспортный самолет Воздушных сил ВСУ Ил-76 при заходе на посадку на аэродром в Луганске. На борту Ил-76 находились 40 украинских военнослужащих и 9 членов экипажа, все они погибли.

В Службе безопасности Украины заявили, что внештатные сотрудники российской военной разведки (ГРУ) из так называемой ЧВК "Вагнера" сбили самолет по решению, принятому в Кремле.

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Минобороны, Донбасс, ВСУ, Ил-76, Владимир Зеленский, ООС.
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