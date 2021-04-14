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СНБО собирается на еще одно заседание: что узнали о нем журналисты

СНБО собирается на еще одно заседание: что узнали о нем журналисты
15:34 Сегодня Телеграф

В четверг, 15 апреля, Совет национальной безопасности и обороны Украины проведет очередное заседание, меньше, чем через неделю после недавнего заседания СНБО 9 апреля, на котором расширил санкционный список, введенный против тех, кто не вошел в ранний перечень, но имеет существенное влияние на "рынке контрабанды".

Об этом сообщает "Украинская правда".

Журналистам пока не удалось выяснить детали заседания и вопросы, которые на нем будут рассмотрены. В то же время известно, что на заседании Кабинета министров 14 апреля утвердили и передадут на рассмотрение СНБО стратегию развития Оборонно-промышленного комплекса.

В частности, премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram уточнил, что документ содержит основные приоритеты и векторы развития ОПК с учетом всех актуальных угроз, учитывая недавнее обострение на Донбассе и переброску российской техники и военного контингента к границам Украины.

Напомним, что 2 февраля СНБО ввел санкции против правой руки нардепа Виктора Медведчука - Тараса Козака и телеканалов Zik, 112, Newsone.

19 февраля СНБО принял решение о наложении санкций в отношении самого Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Также Совет нацбезопасности и обороны поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление", который связывают с Медведчуком.

26 февраля в результате заседания СНБО под санкции попали десять высших офицеров, которые либо перешли на сторону оккупанта в Крыму, либо переехали в Россию после событий Евромайдана.

11 марта состоялось очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором было принято решение национализировать "Мотор Сич". После решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о возврате в государственную собственность предприятия "Мотор Сич", украинскому правительству нужно будет вернуть минимум 100 миллионов долларов (без учета процентной ставки) китайским инвесторам.

Совет национальной безопасности и обороны Украины в пятницу, 19 марта, провел заседание, на котором принял решение о введении новых санкций против ряда компаний и лиц

В пятницу, 26 марта, заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) не было.

2 апреля СНБО ввел санкции против "топ-десятки украинской контрабанды". По словам президента, эти  люди якобы устраивали экономический терроризм против Украины. А убытки, которые нанесла их деятельность, по подсчетам экспертов, достигают 300 млрд гривен. Именно столько, по словам Зеленского, недополучил государственный бюджет страны. 

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Санкции, СНБО, Заседания, Владимир Зеленский.
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