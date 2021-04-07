Еще одна "черная" пятница? Всплыли детали нового заседания СНБО 9 апреля

В пятницу, 9 апреля, СНБО снова соберется на заседание, где не ограничится санкциями против "топ-десятки украинской контрабанды", введенными неделю ранее, 2 апреля.

Об этом сообщает "Зеркало недели".

Так, предполагается, что указанный список будет дополнен фамилиями тех, кто не вошел в топ-10, но имеет существенное влияние на "рынке контрабанды". Но, как пишет издание, члены СНБО вряд ли доберутся до реальных "королей контрабанды".

Также не исключается, что санкции могут быть введены против бенефициаров конвертационных центров.

Напомним, что 2 февраля СНБО ввел санкции против правой руки нардепа Виктора Медведчука - Тараса Козака и телеканалов Zik, 112, Newsone.

19 февраля СНБО принял решение о наложении санкций в отношении самого Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Также Совет нацбезопасности и обороны поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление", который связывают с Медведчуком.

26 февраля в результате заседания СНБО под санкции попали десять высших офицеров, которые либо перешли на сторону оккупанта в Крыму, либо переехали в Россию после событий Евромайдана.

11 марта состоялось очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором было принято решение национализировать "Мотор Сич". После решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о возврате в государственную собственность предприятия "Мотор Сич", украинскому правительству нужно будет вернуть минимум 100 миллионов долларов (без учета процентной ставки) китайским инвесторам.

Совет национальной безопасности и обороны Украины в пятницу, 19 марта, провел заседание, на котором принял решение о введении новых санкций против ряда компаний и лиц. Совет национальной безопасности и обороны Украины в пятницу, 19 марта, провел заседание, на котором принял решение о введении новых санкций против ряда компаний и лиц.

В пятницу, 26 марта заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) не было.