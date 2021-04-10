Власти готовят удар по другу экс-главы налоговой Верланова: СМИ узнали подробности

Подозреваемый в злоупотреблении властью и служебным положением бывший глава Государственной налоговой службы вот уже несколько месяцев остается неуловимым для украинских правоохранителей. Тем временем власти начали подбираться к людям беглого экс-налоговика. Под удар щедрого на санкции Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) может вскоре попасть "друг детства" Верланова Василий Костюк.

Костюк – довольно известный в Украине адвокат, который также является совладельцем компании ООО «Альтера Захiд», поставляющей бытовую технику в крупные сети магазинов по всей стране. Как утверждают СМИ, Верланов и Костюк знакомы как минимум с университетских времен – в 2003 году они оба получили дипломы по специальности "правоведения" ЛНУ им. Ивана Франко.

Генерал-майор налоговой полиции Юрий Атаманюк в интервью сайту "Гордон" назвал Костюка собственников львовской конвертационной площадки с оборотом в 25 млрд. грн. По его словам, одна такая площадка приносит в месяц 2,5 млрд. грн. прибыли. Также он указал на тот факт, что юрист Костюка был назначен помощником Верланова, когда тот возглавлял налоговую службу.

Утверждается, что схема Костюка по отмыванию НДС на миллиарды гривен процветала и разрасталась в бытность Верланова главой таможни. Кроме того, на руководящие должности в налоговой ставились якобы связанные с Костюком рядом схем люди. Как это было с назначением главой Киевской таможни Ореста Витыка.

По информации OBOZREVATEL, в конвертационный центр Костюка входит несколько скандально известных предприятий. В качестве примера приводится фирма "Эрика ЛТД", фигурировавшая в деле о незаконном производстве сигарет и их легализации без уплаты акциза.

Также есть информация, что перспективным сотрудникам Костюк обычно оплачивает обучение в лучших вузах, а затем продвигает их на "сладкие" должности в силовые органы. Одним из этих людей вероятно был и Верланов.

Однако теперь деятельность Костюка оказалась под угрозой. Есть информация, что на одном из ближайших заседаний СНБО введут санкции против людей, занимающихся отмыванием НДС. Если верить списку, который опубликовали и вскоре удалили в Telegram-канале "Грязные игры", под удар среди прочих попадет и Костюк.

Ранее "Телеграф" опубликовал досье на украинских "контрабандистов", попавших под санкции СНБО.