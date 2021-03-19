Украина вводит новые санкции: кого в этот раз наказал СНБО

Совет национальной безопасности и обороны Украины в пятницу, 19 марта, провел заседание, на котором принял решение о введении новых санкций против ряда компаний и лиц.
Об этом рассказал на брифинге после заседания секретарь СНБО Алексей Данилов.
Так в контексте использования недр Украины были введены санкции против 19 компаний.
Также максимальные санкции были введены против ряда лиц. В обновленный санкционный список попали:
- Сергей Абисов - "глава МВД" в Крыму в 2014-2018 годах;
- Николай Азаров - бывший премьер Украины;
- Сергей Аксенов - "глава" Крыма;
- Александр Бабков - экс-нардеп "Партии регионов";
- Валерий Грицай - "замначальника полиции" Крыма;
- Константин Затулин - депутат Госдумы РФ;
- Петр Зима - бывший глава СБУ Крыма;
- Андрей Иванцов и Олег Кирилин - "замглавы" МВД в Крыму;
- Вадим Колесниченко - экс-нардеп Рады;
- Владимир Константинов - "глава Верховного совета" Крыма;
- Сергей Курченко - предприниматель;
- Сергей Косюк - экс-начальник киевского "Беркута";
- Павел Лебедев - финансист и предприниматель;
- Леонид Пасечник - главарь "ЛНР";
- Александр Поддубов - "начальник УМВД" Севастополя;
- Наталья Поклонская - экс-"генпрокурор" Крыма;
- Виктор Пшонка - экс-генпрокурор Украины;
- Дмитрий Салматин - бывший нардеп Украины;
- Игорь Соркин - бывший глава НБУ;
- Дмитрий Табачник - бывший министр образования;
- Николай Ткаченко;
- Николай Федорян - бывший заместитель начальника ГУ МВД Украины в Крыму;
- Николай Феськов;
- Александр Щербинский;
- Ольга Чичейимова;
- Виктор Янукович - бывший президент Украины.
Напомним, что 2 февраля СНБО ввел санкции против правой руки Медведчука Тараса Козака и телеканалов Zik, 112, Newsone.
Позже под санкции попал и сам Медведчук вместе с женой Оксаной Марченко.
5 марта санкции США были введены против олигарха Игоря Коломойского.