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Украина вводит новые санкции: кого в этот раз наказал СНБО
Украина вводит новые санкции: кого в этот раз наказал СНБО

Украина вводит новые санкции: кого в этот раз наказал СНБО

Украина вводит новые санкции: кого в этот раз наказал СНБО
20:07 Сегодня Телеграф

Совет национальной безопасности и обороны Украины в пятницу, 19 марта, провел заседание, на котором принял решение о введении новых санкций против ряда компаний и лиц. 

Об этом рассказал на брифинге после заседания секретарь СНБО Алексей Данилов. 

Так в контексте использования недр Украины были введены санкции против 19 компаний. 

Также максимальные санкции были введены против ряда лиц. В обновленный санкционный список попали: 

  • Сергей Абисов - "глава МВД" в Крыму в 2014-2018 годах;
  • Николай Азаров - бывший премьер Украины;
  • Сергей Аксенов - "глава" Крыма;
  • Александр Бабков - экс-нардеп "Партии регионов";
  • Валерий Грицай - "замначальника полиции" Крыма; 
  • Константин Затулин - депутат Госдумы РФ;
  • Петр Зима - бывший глава СБУ Крыма; 
  • Андрей Иванцов и Олег Кирилин - "замглавы" МВД в Крыму;
  • Вадим Колесниченко - экс-нардеп Рады;
  • Владимир Константинов - "глава Верховного совета" Крыма;
  • Сергей Курченко - предприниматель;
  • Сергей Косюк - экс-начальник киевского "Беркута";
  • Павел Лебедев - финансист и предприниматель;
  • Леонид Пасечник - главарь "ЛНР";
  • Александр Поддубов - "начальник УМВД" Севастополя;
  • Наталья Поклонская - экс-"генпрокурор" Крыма;
  • Виктор Пшонка - экс-генпрокурор Украины;
  • Дмитрий Салматин - бывший нардеп Украины;
  • Игорь Соркин - бывший глава НБУ;
  • Дмитрий Табачник - бывший министр образования; 
  • Николай Ткаченко; 
  • Николай Федорян -  бывший заместитель начальника ГУ МВД Украины в Крыму;
  • Николай Феськов; 
  • Александр Щербинский;
  • Ольга Чичейимова;
  • Виктор Янукович - бывший президент Украины. 

Напомним, что 2 февраля СНБО ввел санкции против правой руки Медведчука Тараса Козака и телеканалов Zik, 112, Newsone. 

Позже под санкции попал и сам Медведчук вместе с женой Оксаной Марченко.

5 марта санкции США были введены против олигарха Игоря Коломойского.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Санкции, СНБО, Алексей Данилов.
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