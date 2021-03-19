Украина вводит новые санкции: кого в этот раз наказал СНБО

Совет национальной безопасности и обороны Украины в пятницу, 19 марта, провел заседание, на котором принял решение о введении новых санкций против ряда компаний и лиц.

Об этом рассказал на брифинге после заседания секретарь СНБО Алексей Данилов.

Так в контексте использования недр Украины были введены санкции против 19 компаний.

Также максимальные санкции были введены против ряда лиц. В обновленный санкционный список попали:

Сергей Абисов - "глава МВД" в Крыму в 2014-2018 годах;

Николай Азаров - бывший премьер Украины;

Сергей Аксенов - "глава" Крыма;

Александр Бабков - экс-нардеп "Партии регионов";

Валерий Грицай - "замначальника полиции" Крыма;

Константин Затулин - депутат Госдумы РФ;

Петр Зима - бывший глава СБУ Крыма;

Андрей Иванцов и Олег Кирилин - "замглавы" МВД в Крыму;

Вадим Колесниченко - экс-нардеп Рады;

Владимир Константинов - "глава Верховного совета" Крыма;

Сергей Курченко - предприниматель;

Сергей Косюк - экс-начальник киевского "Беркута";

Павел Лебедев - финансист и предприниматель;

Леонид Пасечник - главарь "ЛНР";

Александр Поддубов - "начальник УМВД" Севастополя;

Наталья Поклонская - экс-"генпрокурор" Крыма;

Виктор Пшонка - экс-генпрокурор Украины;

Дмитрий Салматин - бывший нардеп Украины;

Игорь Соркин - бывший глава НБУ;

Дмитрий Табачник - бывший министр образования;

Николай Ткаченко;

Николай Федорян - бывший заместитель начальника ГУ МВД Украины в Крыму;

Николай Феськов;

Александр Щербинский;

Ольга Чичейимова;

Виктор Янукович - бывший президент Украины.

Напомним, что 2 февраля СНБО ввел санкции против правой руки Медведчука Тараса Козака и телеканалов Zik, 112, Newsone.

Позже под санкции попал и сам Медведчук вместе с женой Оксаной Марченко.

5 марта санкции США были введены против олигарха Игоря Коломойского.