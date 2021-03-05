США ввели санкции против Коломойского

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского.

Об этом говорится в заявлении главы Госдепа США Энтони Блинкена.

"Сегодня я публично объявляю, что бывший украинский государственный чиновник Игорь Коломойский более не имеет права на въезд в Соединенные Штаты из-за его коррупционных действий, которые подрывают верховенство закона в Украине. Соединенные Штаты остаются вместе с нашими партнерами в Украине в борьбе против коррупции", - говорится в сообщении.

Today, I am publicly designating former Ukrainian public official Ihor Kolomoyskyy ineligible for entry into the United States for his corrupt actions that undermine the rule of law in Ukraine. The United States remains #UnitedAgainstCorruption with our partners in Ukraine. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 5, 2021

В числе прочего, по заявлению главы Госдепа, Коломойский использовал свое политическое влияние и официальные полномочия в личных интересах находясь на посту главы Днепропетровской области в 2014 - 2015 годах.

"Коломойский был причастен к коррупционным действиям, которые подорвали верховенство закона и веру украинской общественности в демократические институты власти. В числе прочего он использовал свое политическое влияние и официальные полномочия в собственных интересах", - сказал Блинкен.

Как сообщалось ранее, бывший секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что у него есть информация о подготовке документов на экстрадицию Коломойского.

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