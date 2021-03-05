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США ввели санкции против Коломойского
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США ввели санкции против Коломойского

США ввели санкции против Коломойского
15:34 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского. 

Об этом говорится в заявлении главы Госдепа США Энтони Блинкена. 

"Сегодня я публично объявляю, что бывший украинский государственный чиновник Игорь Коломойский более не имеет права на въезд в Соединенные Штаты из-за его коррупционных действий, которые подрывают верховенство закона в Украине. Соединенные Штаты остаются вместе с нашими партнерами в Украине в борьбе против коррупции", - говорится в сообщении. 

В числе прочего, по заявлению главы Госдепа, Коломойский использовал свое политическое влияние и официальные полномочия в личных интересах находясь на посту главы Днепропетровской области в 2014 - 2015 годах.

"Коломойский был причастен к коррупционным действиям, которые подорвали верховенство закона и веру украинской общественности в демократические институты власти. В числе прочего он использовал свое политическое влияние и официальные полномочия в собственных интересах", - сказал Блинкен.

Как сообщалось ранее, бывший секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что у него есть информация о подготовке документов на экстрадицию Коломойского.

Читайте также в материале "Телеграф": Задержание топ-менеджера "ПриватБанка": доберется ли Зеленский до Коломойского.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Все по теме:

США, Санкции, Игорь Коломойский, Госдеп США, Энтони Блинкен.
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