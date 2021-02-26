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В Украине заговорили об экстрадиции Коломойского

В Украине заговорили об экстрадиции Коломойского
Обновлено 22:23 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что его источники в Офисе генпрокурора сообщили, что идет подготовка документов об экстрадиции олигарха Игоря Коломойского. 

Об этом он сообщил в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера".

Вместе с тем он обратился с просьбой дать комментарий относительно этой информации к генпрокурору Ирине Венедиктовой. 

Та, в свою очередь, не стала подтверждать или опровергать заявление, сославшись на историю статьи 222 (Мошенничество с финансовыми ресурсами), которая не позволяет разглашать информацию.  

"Почему мы сегодня проговариваем это дело? Она (тема, - ред.) для нас чувствительная, потому что за ней стоят такие всемогущие люди как Коломойский и Боголюбов. Это первое дело такого калибра, которое в государстве выходит на иной виток", - сказала Венедиктова. 

Венедиктова не стала опровергать или подтверждать слова Данилюка. 

"Я сделаю то, для чего будет достаточная доказательная база. Сегодня вопрос фамилий – не вопрос функционала криминальной юстиции, она так не должна работать", - сказала она, добавив, что за процессуальными решения фамилии стоять не должны. 

Как сообщалось ранее, 22 февраля в аэропорту "Борисполь" был задержан бывший заместитель председателя правления ПриватБанка Владимир Яценко, который является одним из фигурантов в деле этого банка. 

Читайте также в материале "Телеграф": Задержание топ-менеджера "ПриватБанка": доберется ли Зеленский до Коломойского

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Все по теме:

Александр Данилюк, Игорь Коломойский, ОГП, Ирина Венедиктова.
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