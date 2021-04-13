Зеленский решил убить ОАСК Вовка - насколько это законно?

Во вторник, 13 апреля, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как безотлагательный проект закона "О ликвидации Окружного административного суда города Киева" (ОАСК) по причине того, что этот суд утратил доверие.

Законность этого решения и его возможные последствия прокомментировал "Телеграфу" вице-президент Всемирного юридического альянса, старший партнер в Адвокатской компании "Кравец и Партнеры" Ростислав Кравец.

По мнению юриста, заявление президента о ликвидации ОАСК в той форме, в которой оно сделано, не соответствует его статусу.

«Фразы, которыми Зеленский аргументирует ликвидацию ОАСК – «достаточно сейфов, набитых миллионами наличных», «у ОАСК было достаточно времени, чтобы одуматься, посмотреть на себя в зеркало», «утрата доверия» - это не заявления уровня президента. Это больше похоже на пресс-службу неких общественных организаций, которые финансируют из-за рубежа. И слова которых повторяет президент, в полномочия которого это точно не входит», - отмечает Ростислав Кравец.

Он напоминает, что причинами для ликвидации суда могут быть:

смена системы судоустройства;

необходимость обеспечения доступности правосудия;

оптимизация трат госбюджета;

смена административно-территориального устройства.

«Не то чтобы в президентской аргументации есть эти моменты, - подчеркивает Ростислав Кравец. – Важно также понимать, что в Украине есть всего два суда, которые могут отменять решения органов центральной власти – и исполнительной, и законодательной. Это ОАСК и Конституционный суд Украины (КСУ). В данный момент КСУ фактически взят под контроль Офисом президента. Теперь взялись за ОАСК. Кстати, Высший совет правосудия, насколько мне известно, не давал соответствующих рекомендаций президенту».

По словам эксперта, если парламент поддержит соответствующее решение, полномочия ОАСК нужно будет передать кому-то другому. А это - тысячи дел.

«Сейчас президент уничтожает не суд, он лишает граждан прав на защиту от незаконных действий органов центральной власти. Не уверен, что это решение поддержит парламент. Ну, а если поддержит, рано или поздно придется держать за это ответ», - резюмирует Ростислав Кравец.

Как сообщалось, 6 апреля сотрудники НАБУ задержали при получении 100 тыс. долл. адвоката и по совместительству замначальника управления Службы внешней разведки Украины Юрия Зонтова,

брата скандального главы ОАСК Павла Вовка, а также выявили на его конспиративной квартире миллионы долларов наличными и коллекцию антиквариата.

Еще 3 ноября НАБУ объявило Павла Вовка в розыск в рамках уголовного производства о создании преступной организации с целью захвата власти.

Отметим, Вовк известен своими решениями об отстранении Ульяны Супрун с должности руководителя Минздрава Украины и отмене национализации "ПриватБанка". Также перед Новым годом Вовк "засветился" на вечеринке, организованной экс-нардепом Сергеем Киваловым, где детективы ему вручили повестку о вызове в Высший антикоррупционный суд.