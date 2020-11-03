Главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка снова объявили в розыск

В НАБУ объявили в розыск главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка в уголовном производстве по факту создания преступной организации с целью захвата государственной власти.

Об этом во вторник, 3 ноября, сообщили в пресс-центре Бюро.

Отмечается, что Вовк систематически игнорирует повестки, не явился на допрос и для проведения других процессуальных действий, на основании чего его и объявили в розыск.

Судью обвиняют в создании преступной организации для захвата государственной власти, препятствовании деятельности Высшей квалификационной комиссии судей Украины, вмешательстве в деятельность государственных деятелей, взяточничестве.

Стоит заметить, что Окружной админсуд Киева известен рядом скандальных решений.

Среди прочего, он отстранял и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, отменял национализацию "ПриватБанка", признавал противоправной разглашение информации о Поле Манафорте директором НАБУ Артемом Сытником и нардепом Сергеем Лещенко.

Ранее в этом году Антикоррупционное бюро уже объявляло в розыск главу ОАСК Вовка.

Летом 2020 года в НАБУ опубликовали записи разговоров, в ходе которых глава ОАСК и судьи обсуждали, как будут "власть захватывать", - Павел Вовк все обвинения в свой адрес опровергал, а предыдущее объявление в розыск называл "глупостью и пиаром".