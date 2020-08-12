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Судья Вовк, которого объявили в розыск, нашелся

Судья Вовк, которого объявили в розыск, нашелся
Обновлено 11:47 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Объявленный в розыск глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявил, что находится в Украине и готов прийти на допрос.

Вовк заявляет, что готов прийти на допрос в Национальное антикоррупционное бюро в установленном законом порядке.

Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке

"Вчерашний вечер принес новость о том, что меня и еще четырех коллег объявили в розыск. Сообщение об этом появилось на сайте органа, по какому-то недоразумению имеющего название, которое не соответствует его истинному назначению. Там утверждается, что мы не являемся на допросы по какому-то делу, которое касается попытки захвата государственной власти. Я нахожусь в Украине, ни от кого не прячусь, адрес суда, надеюсь, в НАБУ еще не забыли. Я, как законопослушный гражданин, готов прийти на допрос в порядке, предусмотренном УПК", - заявил Вовк.

Он также отметил, что поскольку ему не вручили уведомление о подозрении в установленном законом порядке, он не является подозреваемым.

Вовк снова стал председателем Окружного суда Киева

"А как учат на юридическом факультете - нет подозрений, нет процессуального статуса. Ни я, ни мои коллеги не являются подозреваемыми по делу, а проведение следственных действий с нами в таком статусе, как и применение любых уголовно-процессуальных мер очевидно свидетельствует о нарушения закона со стороны НАБУ", - добавил Вовк.

Он отметил, что продолжает спокойно выполнять свои обязанности - на своем рабочем месте.

Как сообщалось, вчера 11 августа, Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск семерых фигурантов по делу о возможном захвате власти руководством Окружного административного суда Киева путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей.

17 июля сообщалось, что НАБУ сообщило о подозрении главе ОАСК, заместителю председателя суда, еще пятерым судьям и руководителю Государственной судебной администрации.

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Судья, НАБУ, Павел Вовк.

Автор:

Телеграф
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