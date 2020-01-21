Скачать
Вторник, 21.01.2020
Экономический форум в Давосе: Зеленский выступит со специальным обращением
Экономический форум в Давосе: Зеленский выступит со специальным обращением
Актуальные цифровые навыки: Минцифры запускает образовательную платформу
Минцифры запускает образовательную платформу
"Это бизнес": Джошуа вновь заговорил о бое с Усиком
"Это бизнес": Джошуа вновь заговорил о бое с Усиком
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 22 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 22 января

Вовк снова стал председателем Окружного суда Киева

Вовк снова стал председателем Окружного суда Киева
13:02 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Сегодня состоялось тайное голосование, за Павла Вовка отдали 39 из 42 голосов.

Фигурант уголовного производства о вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), постановлении заведомо неправосудных решений и вмешательстве в деятельность судебных органов, судья Вовк снова стал председателем Окружного административного суда Киева.

Как сообщает пресс-служба суда, соответствующее решение было принято сегодня на собрании судей ОАСК путем тайного голосования. Отмечается, что 39 из 42 присутствующих судей отдали свой голос за Вовка.

Как сообщалось ранее, 26 июля на сайте НАБУ были обнародованы записи разговоров, которые, по мнению следствия, свидетельствуют о противоправном вмешательстве судей Окружного админсуда Киева в работу ВККС. Вмешательство заключалось в создании препятствий для проведения квалификационного оценивания судей ОАСК на соответствие занимаемой должности. Во время его прохождения проверяют не только уровень знаний судьи, но и происхождение имущества и причастность к коррупционным скандалам.

Экс-нардеп Дзензерский объявлен в розыск

В тот же день в ОАСК прошли обыски. Тогдашний руководитель Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что Генпрокуратура зафиксировала противоправное влияние Окружного админсуда Киева на принятие решений Конституционным судом, Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия, а также влияние на деятельность министерств, ведомств и работу Государственного бюро расследований.

2 августа Генпрокуратура вручила подозрения председателю ОАСК Вовку, судьям Евгению Аблову и Игорю Погрибниченко, а также судье Суворовского райсуда Одессы Ивану Шепитко, которые фигурируют в записях НАБУ. Судьям инкриминируется препятствование деятельности ВККС, постановление заведомо неправосудных решений и вмешательство в деятельность судебных органов, то есть преступления, предусмотренные ст. 351-2, ст. 375, ст. 376 Уголовного кодекса.

По словам тогдашнего генпрокурора Юрия Луценко, это одно из самых резонансных дел за последние два года, во время которого в течение 7 месяцев проводились негласные следственные действия (записи разговоров) в кабинетах судей.

20 августа Высший совет правосудия отклонил ходатайство Генпрокуратуры об отстранении вышеназванных судей от правосудия.

СМИ: к главе ГНС пришли с обысками

В этот же день Вовк заявил, что с 1 августа сложил полномочия председателя этого суда.

21 августа стало известно, что и.о. председателя ОАСК стал судья Владимир Келеберда

Напомним, Руководителю региональной службы ГНС избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Суд, НАБУ, Павел Вовк, ВККС, Судья Вовк, Окружной суд Киева.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Китайский Новый год 2020: дата и традиции в год Белой Металлической Крысы
02 Алла Мазур после химиотерапии: телеведущая предстала в парике (Фото)
03 Зима никак не приходит: свежий прогноз погоды на 21 января
04 От звезды-гиганта Бетельгейзе пришел сигнал взрыва
05 Двойное гражданство: Зеленский рассказал о планах вернуть часть диаспоры из США
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Суд удовлетворил иск НБУ к компании Коломойского
Суд удовлетворил иск НБУ к компании Коломойского
Зима никак не приходит: свежий прогноз погоды на 21 января
Зима никак не приходит: свежий прогноз погоды на 21 января
Эпидемия в Китае: число погибших растет
Эпидемия в Китае: число погибших растет
Джей Ло блеснула бриллиантами за 9 млн долларов (Фото)
Джей Ло блеснула бриллиантами за 9 млн долларов (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь