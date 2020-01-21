Вовк снова стал председателем Окружного суда Киева

Новости Украины:Сегодня состоялось тайное голосование, за Павла Вовка отдали 39 из 42 голосов.

Фигурант уголовного производства о вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), постановлении заведомо неправосудных решений и вмешательстве в деятельность судебных органов, судья Вовк снова стал председателем Окружного административного суда Киева.

Как сообщает пресс-служба суда, соответствующее решение было принято сегодня на собрании судей ОАСК путем тайного голосования. Отмечается, что 39 из 42 присутствующих судей отдали свой голос за Вовка.

Как сообщалось ранее, 26 июля на сайте НАБУ были обнародованы записи разговоров, которые, по мнению следствия, свидетельствуют о противоправном вмешательстве судей Окружного админсуда Киева в работу ВККС. Вмешательство заключалось в создании препятствий для проведения квалификационного оценивания судей ОАСК на соответствие занимаемой должности. Во время его прохождения проверяют не только уровень знаний судьи, но и происхождение имущества и причастность к коррупционным скандалам.

В тот же день в ОАСК прошли обыски. Тогдашний руководитель Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что Генпрокуратура зафиксировала противоправное влияние Окружного админсуда Киева на принятие решений Конституционным судом, Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия, а также влияние на деятельность министерств, ведомств и работу Государственного бюро расследований.

2 августа Генпрокуратура вручила подозрения председателю ОАСК Вовку, судьям Евгению Аблову и Игорю Погрибниченко, а также судье Суворовского райсуда Одессы Ивану Шепитко, которые фигурируют в записях НАБУ. Судьям инкриминируется препятствование деятельности ВККС, постановление заведомо неправосудных решений и вмешательство в деятельность судебных органов, то есть преступления, предусмотренные ст. 351-2, ст. 375, ст. 376 Уголовного кодекса.

По словам тогдашнего генпрокурора Юрия Луценко, это одно из самых резонансных дел за последние два года, во время которого в течение 7 месяцев проводились негласные следственные действия (записи разговоров) в кабинетах судей.

20 августа Высший совет правосудия отклонил ходатайство Генпрокуратуры об отстранении вышеназванных судей от правосудия.

В этот же день Вовк заявил, что с 1 августа сложил полномочия председателя этого суда.

21 августа стало известно, что и.о. председателя ОАСК стал судья Владимир Келеберда

Напомним, Руководителю региональной службы ГНС избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога.