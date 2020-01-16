Начальнику Одесского отделения ГНС избрали меру пресечения

Новости Украины:Руководителю региональной службы ГНС избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога.

Высший антикоррупционный суд избрал исполняющей обязанности начальника одного из областных управлений Государственной налоговой службы, уличенной в даче 25 тыс. долл. неправомерной выгоды прокурору, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Так, суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП и применил к подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до 2 марта с альтернативой внесения 904 тыс. гривен залога. Кроме того, на подозреваемую возложен ряд процессуальных обязанностей.

В САП напомнили, что и.о. начальника ГУ ГНС вместе со своим заместителем предложила руководителю структурного подразделения прокуратуры этого же региона ежемесячно предоставлять неправомерную выгоду в 25 тыс. долл. Зато прокурор должен был не препятствовать противоправной деятельности сотрудников ГНС, связанной с получением неправомерной выгоды от предпринимателей, и не привлекать налоговиков к ответственности.

Действия налоговиков квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Следствие по указанному уголовному производству продолжается.

Как сообщалось ранее, 13 января НАБУ сообщил о подозрении и.о. начальника одного из областных управлений Государственной налоговой службы, которая предлагала взятку прокурору.

Как стало известно, речь идет о руководителе Главного управления ГНС в Одесской области Наталье Чеботарёвой.

Напомним, Государственная налоговая служба предотвратила регистрацию безосновательного налогового кредита на сумму 8,4 миллиарда гривень.