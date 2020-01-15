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Налоговая служба начала масштабную антикоррупционную проверку своих сотрудников

Налоговая служба начала масштабную антикоррупционную проверку своих сотрудников
11:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: sfs.gov.ua

Новости Украины:ГНС начало масштабную проверку своих сотрудников после того, как правоохранительные органы задержали и.о начальника Одесской ГНС.

Руководство Государственной налоговой службы Украины начало проведение масштабной антикоррупционной проверки структурных подразделений центрального аппарата налоговой и главного управления ведомства в Одесской области после того, как сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали там и.о. начальника управления Наталью Чеботареву за попытку подкупа сотрудника прокуратуры.

Как сообщили в пресс-службе Налоговой службы, после обнародования данного факта детективами НАБУ руководство Налоговой службы прекратило полномочия исполняющих обязанности начальника, а также первого заместителя и двух заместителей начальника главного управления налоговой в Одесской области и назначило временно исполняющего обязанности начальника управления данного подразделения.

"Приказом Налоговой службы от 14 января начата ведомственная проверка организации работы главного управления налоговой службы в Одесской области и структурных подразделений центрального аппарата ведомства при применении налогового законодательства, выполнения требований законодательных и других нормативно-правовых актов, распорядительных документов налоговой службы, поручений руководства", - сказано в сообщении.

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Кроме того, с целью проведения всесторонней проверки фактов, обнародованных в рамках расследования НАБУ, руководство налоговой образовало оперативную рабочую группу в составе 16 человек из представителей департаментов ведомственного контроля, предотвращения коррупции и правового обеспечения, часть из которой отправлены непосредственно в управление налоговой в Одесской области, а другая часть будет осуществлять антикоррупционную проверку в центральном аппарате ведомства.

"По результатам ведомственной проверки ожидается принятие решения о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц главного управления налоговой в Одесской области и центрального аппарата Налоговой службы, передача материалов проверки в правоохранительные органы, повторная проверка доброчестности руководителей территориальных органов и центрального аппарата Налоговой службы Украины", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, 13 января сотрудники НАБУ задержали и.о. начальника управления Государственной налоговой службы Украины в Одесской области Наталью Чеботареву за попытку подкупа сотрудника прокуратуры в размере 25 тыс. долл.

Установлено, что глава региональной налоговой предложила руководителю структурного подразделения прокуратуры этого же региона ежемесячно предоставлять неправомерную выгоду в размере 25 тыс. долл. за то, что тот не будет препятствовать противоправной деятельности налоговиков. В частности, не станет препятствовать получению взяток от предпринимателей, и не будет привлекать налоговиков к ответственности, в т.ч. уголовной.

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В свою очередь, премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил председателю Государственной налоговой службы Сергею Верланову в двухнедельный срок разработать и представить в Кабинет министров план переаттестации всех налоговиков.

Также глава правительства добавил, что власть не позволит никому в налоговой требовать деньги у предпринимателей и прикрываться "связями".

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ГНС, Одесская область, НАБУ, ГНС Одесской области.
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