СМИ: к главе ГНС пришли с обысками

Новости Украины:У главы Государственной налоговой службы проводят обыск.

В налоговых службах нескольких областей, а также у председатель ГНС Сергея Верланова проводятся обыски.

Об этом стало известно Укринформу из правоохранительных источников.

Как сообщалось, исполняющую обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы (ГНС) одной из областей разоблачили на предложении и предоставлении неправомерной выгоды в размере $25 тыс руководителю структурного подразделения областной прокуратуры за непривлечение к ответственности за получение неправомерной выгоды от предпринимателей.

После этого, руководство ГНС Украины начало проведение масштабной антикоррупционной проверки структурных подразделений центрального аппарата налоговой и главного управления ведомства в Одесской области