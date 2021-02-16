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Судья Вовк снова "сбежал" от детективов НАБУ

Судья Вовк снова "сбежал" от детективов НАБУ
17:30 Сегодня Телеграф

"Неуловимый" глава окружного административного суда города Киев Павел Вовк второй раз умудрился не прийти на заседание Антикорупционного суда. Детективы НАБУ просто не смогли найти судью.

"Детективы повторно выехали по всем известным адресам его возможного проживания или пребывания, но Вовка там не оказалось. По месту работы в ОАСК он тоже отсутствует, поскольку находится в отпуске", - сообщает "Центр противодействия коррупции".

"Детективы НАБУ опять не смогли осуществить принудительный привод Павла Вовка в Высший антикоррупционный суд, поскольку не смогли найти судью по известным адресам. А это точно детективы?" – прокомментировал ситуацию журналист Леонид Швец.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Олег Макар заявил ходатайство о повторном (третьем) принудительном приводе Вовка на заседание суда. Следующее заседание назначено на четверг, 18 февраля, в 11:00.

Напомним, когда детективы НАБУ попытались вручить подозрение судье Окружного админсуда Киева (ОАСК) Павлу Вовку,  тот вырвался из "окружения" и сбежал от сотрудников агентства.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Суд, НАБУ, Павел Вовк.
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