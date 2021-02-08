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Главу ОАСК Вовка не смогли принудительно доставить в суд: что теперь будет

Главу ОАСК Вовка не смогли принудительно доставить в суд: что теперь будет
Обновлено 17:13 Сегодня Телеграф

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк опять не явился в Высший антикоррупционный суд, заседание перенесли.

Об этом сообщается в Telegram-канале PavlovskyNews.

Прокурор попросил повторный принудительный привод, поскольку Вовка не застали дома и по месту работы. Судья удовлетворил это требование, назначив заседание по избранию меры пресечения на 16 февраля в 14:00.

 Сторона обвинения заявляет, что Вовк был уведомлен о судебном заседании, поскольку у себя в Фейсбуке он писал, что повестка в суд незаконна.

Напомним, НАБУ подозревает Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создании искусственных препятствий в их работе.

Как сообщал "Телеграф", 23 декабря сотрудники НАБУ уже пытались вручить ему повестку в суд, однако тогда Вовк тоже сбежал от детективов. Причем, НАБУ вручили председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку повестку о вызове в Высший антикоррупционный суд на предновогодней вечеринке, организованной экс-нардепом Сергеем Киваловым, где присутствовала и глава этого суда Елена Танасевич. Интересно, что по данным расследования, на этой вечеринке помимо Танасевич, которая стала главой ВАКС 7 мая 2019 года, и Вовка, известного своими решениями об отстранении Ульяны Супрун и отмене национализации "ПриватБанка", присутствовал глава КСУ Александр Тупицкий, которого президент Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Суды, Павел Вовк, ОАСК.
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