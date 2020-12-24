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Испортили праздник: глава Окружного суда Киева вручили повестку (документ)

Испортили праздник: глава Окружного суда Киева вручили повестку (документ)
Обновлено 15:27 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В среду, 23 декабря, детективы Национального антикоррупционного бюро расследований вручили лично председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку повестку о вызове в Высший антикоррупционный суд. НАБУ и САП ждут подозреваемого 5 января 2021 на судебном заседании ВАКС.

Об этом сообщили в НАБУ.

Стоит отметить, что вручение повестки произошло во время празднования, организованного бывшим народным депутатом Украины, президентом одного из юридических вузов Украины. На этом праздновании объявленый в розыск председатель ОАСК находился как приглашенный гость.

В то же время, кроме него, там присутствовали и председатель и судьи Конституционного Суда Украины, которые также имеют процессуальный статус свидетелей в уголовном производстве по захвату государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП), создание искусственных препятствий в их работе, а также путем вмешательства в деятельность государственных деятелей. 

Вручение повестки при таких обстоятельствах обусловлена тем, что председатель ОАСК уже более трех месяцев игрорировал свой долг явиться к следственному судье.

Видео вручения повестки:

Стоит напомнить, что еще в октябре 2020 НАБУ и САП направили в Высший антикоррупционного суд ходатайство об избрании голове ОАСК меры пресечения. Однако судебные заседания по рассмотрению этого вопроса не происходили из-за неявки подозреваемого. Поэтому следствие прибегало к другим путям вызова подозреваемого, отправляя повестки по месту его работы. Однако и здесь возникло препятствие: аппарат суда сообщал НАБУ о невозможности вручения повесток "в связи с отказом лица от их получения".

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Между тем вчера, 23 декабря 2020 года, председатель ОАСК вновь продемонстрировал пренебрежительное отношение к требованиям закона - раз без указания каких-либо причин не явился в ВАКС, где должно было происходить судебное заседание по избранию ему меры пресечения. Таким образом, суд отложил заседание до 5 января 2021 года.

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НАБУ, Павел Вовк, ОАСК.

Автор:

Телеграф
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