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Зеленский - никакой, чистый, б**дь, лох: на записях судьи Вовка нашли любопытный диалог

Зеленский - никакой, чистый, б**дь, лох: на записях судьи Вовка нашли любопытный диалог
16:41 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В сети появились записи разговоров якобы из кабинета главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка, сделанные в период президентских выборов, на которых всплыли интересные комментарии о нынешнем главе государства Владимире Зеленском.

Об этом сообщается во второй части фильма расследования Слідства.Інфо на YouTube.

На протяжении нескольких месяцев, выборы были топ-темой для разговоров в кабинете Вовка.

"Вчера, б**дь Зеленского не смотрели на "1+1"?", - говорит якобы судья Окружного админсуда Игорь Погрибниченко. На что получает отрицательный ответ Вовка.

Со слов первого: Зеленский приходил на телеканал "ТСН", и его можно было увидеть в вечерних новостях.

"Бл**ь он никакой просто", - отметил якобы Погрибниченко. В ответ на это собеседник подчеркнул: "Та он вообще никакой", добавив, что уже несколько раз смотрел его интервью. "Чистый, бл**ь лох", - высказался он. На что Погрибниченко с ним согласился.

"С точки зрения шуток, наверное, легко ему даются, а с точки зрения рассуждения: "Кто это сидит за столом и шо они от меня хотят? Какая на**й экономика? Я ни**я не должен"", - так прокомментировал якобы Павел Вовк поведение Зеленского во время интервью.

Читайте также в материале "Телеграф": По какой причине НАБУ объявили в розыск главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

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Владимир Зеленский, Павел Вовк.

Автор:

Телеграф
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