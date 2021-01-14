Глава Высшего антикоррупционного суда Украины угодила в скандал из-за новогодней вечеринки: детали

На предновогодней вечеринке, организованной экс-нардепом Сергеем Киваловым, где детективы НАБУ вручили председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку повестку о вызове в Высший антикоррупционный суд, присутствовала и глава этого суда Елена Танасевич.

Об этом заявили журналисты "Слідство.Інфо" по результатам соответствующего расследования.

При этом сама Танасевич отказалась комментировать информацию о вечеринке, и, посоветовав обратиться в пресс-службу ВАКС, бросила трубку.

В тоже время, в распоряжении журналистки "Слідство.Інфо" Евгении Моторевской попала персональное приглашение Танасевич на вечеринку.

По данным расследования, на вечеринке помимо Танасевич, которая стала главой ВАКС 7 мая 2019 года, и Вовка, известного своими решениями об отстранении Ульяны Супрун и отмене национализации "ПриватБанка", присутствовал глава КСУ Александр Тупицкий, которого президент Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей, а он недолго думая, полетел на отдых в Дубаи с семьей, фото Тупицкого оттуда в миг разлетелись. Отдых Тупицкому в ОАЭ "аукнулся" еще одним скандалом. Так, в пресс-службе КСУ заявили, что на отдых в Дубаи Тупицкий потратил чуть больше 242 тысяч гривен, хотя накануне СМИ говорили о более внушительных цифрах – 300 тысяч гривен за сутки. Сам "хозяин" вечеринки, Сергей Кивалов, являющийся президентом Одесской юридической академии, в одном из киевских филиалов которой и проходила вечеринка, также ни раз попадал в скандалы. В частности, ранее Кивалов предложил закон об официальном статусе русского языка.

Как сообщал "Телеграф", ранее Танасевич предупреждала о возможном срыве начала работы Антикоррупционного суда.