"Отстраненного" главу Конституционного суда заметили в Дубае (Фото)

В сети появилась информация о том, что глава КСУ Александр Тупицкий отдыхает на курорте в Дубае (ОАЭ).

Соответствующая информация обнародована в телеграм-канале Карточный офис.

"Глава Конституционного Суда Александр Тупицкий проводит выходные на королевской вилле в Дубаи", - указывается в сообщении.

В сообщении отмечается, что вилла находится в отеле Kempinski Palm Jumeirah и стоит более 300 000 гривен в сутки.

После обнародования этой информации, читатели канала затребовали доказательств, что Тупицкий действительно находится в ОАЭ.

В ответ на это, телеграм-канал обнародовал несколько фотографий.

Как сообщалось ранее, 6 января информацию о том, что Тупицкий покинул Украину обнародовал журналист Сергей Лещенко.

До этого президент Владимир Зеленский после заседания СНБО принял решение отстранить его от должности главы КСУ.