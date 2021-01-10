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"Отстраненного" главу Конституционного суда заметили в Дубае (Фото)

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Обновлено 17:35 Сегодня Телеграф Фото: politrada.com

В сети появилась информация о том, что глава КСУ Александр Тупицкий отдыхает на курорте в Дубае (ОАЭ). 

Соответствующая информация обнародована в телеграм-канале Карточный офис. 

"Глава Конституционного Суда Александр Тупицкий проводит выходные на королевской вилле в Дубаи", - указывается в сообщении. 

В сообщении отмечается, что вилла находится в отеле Kempinski Palm Jumeirah и стоит более 300 000 гривен в сутки. 

После обнародования этой информации, читатели канала затребовали доказательств, что Тупицкий действительно находится в ОАЭ. 

В ответ на это, телеграм-канал обнародовал несколько фотографий. 

Как сообщалось ранее, 6 января информацию о том, что Тупицкий покинул Украину обнародовал журналист Сергей Лещенко. 

До этого президент Владимир Зеленский после заседания СНБО принял решение отстранить его от должности главы КСУ.

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Все по теме:

ОАЭ, КСУ, Александр Тупицкий.

Автор:

Телеграф
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