Тупицкий улетел из Украины после скандала с "отстранением" - Лещенко

Глава КСУ Александр Тупицкий, отстраненный президентом Украины Владимиром Зеленским от исполнения служебных обязанностей после срочного собрания СНБО во вторник, 29 декабря, покинул пределы Украины.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Сергей Лещенко.

"Как сообщают пассажиры рейса Киев-Дубаи PQ 481, вместе с ними в жарких Эмиратах 6 января приземлился глава Конституционного суда Александр Тупицкий…" - написал он.

Как сообщал "Телеграф", ранее КСУ отреагировал на решение Зеленского об отстранении Тупицкого, заявив, что его указ не имеет законной силы, поскольку у президента нет на то полномочий по Конституции.

Также ранее кадровые решения Зеленского, связанные с отстранением от должности Александра Тупицкого и увольнением генерала Сергея Кривоноса, вызвали гнев и шутки украинцев.