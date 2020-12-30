КСУ ответил Зеленскому по поводу отстранения Тупицкого

Указ президента Украины Владимира Зеленского об отстранении от должности главы КСУ Александра Тупицкого не имеет законной силы.

Об этом говорится в соответствующем заявлении КСУ по итогам специального пленарного заседания, проведенного в среду, 30 декабря.

Указанный Указ издан Президентом Украины не на основе Конституции Украины и не отвечает ей, - говорится в нем.

При этом, в заявлении подчеркивается, что Конституция Украины не наделяет Президента Украины правом "отстранения от должности судьи Конституционного Суда Украины".

"Более того, Конституция Украины вообще не предусматривает возможности отстранения судьи Конституционного Суда Украины от должности. В отличие от судей судов общей юрисдикции, в отношении которых может быть принято решение о временном отстранении от правосудия", - добавляют в суде.

Кроме того, в КСУ подчеркнули, что подписав соответствующий указ, Зеленский "вышел за пределы своих конституционных полномочий и применил к судье Конституционного Суда Украины меру обеспечения уголовного производства, которая в соответствии с Конституцией и законами Украины не может быть применена к судьям КСУ".

Как сообщал "Телеграф", ранее кадровые решения Зеленского, связанные с отстранением от должности Александра Тупицкого и увольнением генерала Сергея Кривоноса, вызвали гнев и шутки украинцев