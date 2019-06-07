Скачать
Пятница, 07.06.2019
Суд в Гааге: В МИД прогнозируют решение по иску Украины против РФ до конца года
Суд в Гааге: В МИД прогнозируют решение по иску Украины против РФ до конца года
Танасевич предупредила о возможном срыве начала работы Антикоррупционного суда
Танасевич предупредила о возможном срыве начала работы ВАКС
Украина - Сербия: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2020
Украина - Сербия: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2020
Тело погибшей звезды "Україна має талант" нашли в Германии
Тело погибшей звезды "Україна має талант" нашли в Германии

Танасевич предупредила о возможном срыве начала работы Антикоррупционного суда

Танасевич предупредила о возможном срыве начала работы Антикоррупционного суда
16:36 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Нерешенный вопрос с помещением может привести к срыву начала работы Высшего антикоррупционного суда.

Нерешенный вопрос с помещением может привести к срыву начала работы Высшего антикоррупционного суда.

Как сообщила пресс-служба главы государства, об этом сказала председатель Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич во время встречи с президентом Владимиром Зеленским.

В ходе встречи, в которой также приняла участие председатель Верховного суда Валентина Данишевская, речь шла о состоянии готовности Высшего антикоррупционного суда к началу работы 5 сентября, в частности, о проблемах с помещением и рабочими местами для судей.

"Закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде" устанавливает четкие требования к размещению учреждения. Так, здания суда оснащаются современными средствами для обеспечения личной безопасности судей и хранения документации. Также Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда и судебные палаты Высшего антикоррупционного суда не могут размещаться в одном здании вместе с другими судами и их аппаратами", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в 2018 году Кабинет министров выделил два здания для Высшего антикоррупционного суда, которые сейчас являются непригодными и требуют длительного капитального ремонта. Для временного размещения Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты Государственная судебная администрация Украины предоставила помещение Печерского районного суда города Киева. Однако это не согласуется с требованиями статьи 15 Закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде".

Танасевич также сообщила, что для решения проблемы с размещением суда принимаются меры, в частности, уже разработаны предложения, реализация которых начнется в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада 7 июня 2018 года приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде. Законом устанавливается, что Высший антикоррупционный суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины.

Климпуш-Цинцадзе настаивает на проведении расследования относительно слов Зеленского

11 апреля судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда приняли присягу.

7 мая судьи ВАС избрали председателем Высшего антикоррупционного суда судью Елену Танасевич, её заместителем - судью Евгения Крука.

Высший антикоррупционный суд должен начать работу 5 сентября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Владимир Зеленский, Антикоррупционный суд, ВАКС, Елена Танасевич.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 7 июня – Иванов день
02 Кличко "без эмоций" принял отказ Саакашвили
03 Гороскоп на сегодня, 7 июня 2019: все знаки Зодиака
04 Оригинальные поздравления в прозе с Днем рождения на 7 июня
05 Грозы, дождь и жара: чего ожидать от погоды в Украине на выходных 8-9 июня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
&quot;Азов&quot; готовит месть боевикам ОРДЛО за убийства в зоне ООС
"Азов" готовит месть боевикам ОРДЛО за убийства в зоне ООС
Саакашвили объяснил причину своего отказа от предложения Кличко
Саакашвили объяснил причину своего отказа от предложения Кличко
Грозы, дождь и жара: чего ожидать от погоды в Украине на выходных 8-9 июня
Прогноз погоды в Украине на выходные 8-9 июня
&quot;Отклик людей радует&quot;: создателей сериала &quot;Чернобыль&quot; приятно удивила реакция зрителей
"Отклик людей радует": создателей сериала "Чернобыль" приятно удивила реакция зрителей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь