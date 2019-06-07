Танасевич предупредила о возможном срыве начала работы Антикоррупционного суда

Новости Украины: Нерешенный вопрос с помещением может привести к срыву начала работы Высшего антикоррупционного суда.

Нерешенный вопрос с помещением может привести к срыву начала работы Высшего антикоррупционного суда.

Как сообщила пресс-служба главы государства, об этом сказала председатель Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич во время встречи с президентом Владимиром Зеленским.

В ходе встречи, в которой также приняла участие председатель Верховного суда Валентина Данишевская, речь шла о состоянии готовности Высшего антикоррупционного суда к началу работы 5 сентября, в частности, о проблемах с помещением и рабочими местами для судей.

"Закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде" устанавливает четкие требования к размещению учреждения. Так, здания суда оснащаются современными средствами для обеспечения личной безопасности судей и хранения документации. Также Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда и судебные палаты Высшего антикоррупционного суда не могут размещаться в одном здании вместе с другими судами и их аппаратами", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в 2018 году Кабинет министров выделил два здания для Высшего антикоррупционного суда, которые сейчас являются непригодными и требуют длительного капитального ремонта. Для временного размещения Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты Государственная судебная администрация Украины предоставила помещение Печерского районного суда города Киева. Однако это не согласуется с требованиями статьи 15 Закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде".

Танасевич также сообщила, что для решения проблемы с размещением суда принимаются меры, в частности, уже разработаны предложения, реализация которых начнется в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада 7 июня 2018 года приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде. Законом устанавливается, что Высший антикоррупционный суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины.

11 апреля судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда приняли присягу.

7 мая судьи ВАС избрали председателем Высшего антикоррупционного суда судью Елену Танасевич, её заместителем - судью Евгения Крука.

Высший антикоррупционный суд должен начать работу 5 сентября.