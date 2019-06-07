Климпуш-Цинцадзе настаивает на проведении расследования относительно слов Зеленского

Новости Украины: По мнению вице-премьера, Президент должен быть сознательным касаемо опасностей, которым он подвергает государство.

Вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Украины заявила, что необходимо срочно провести служебное расследование, чтобы выяснить, кто посоветовал Зеленскому сделать заявление о потере Россией контроля над наемниками так называемых "ДНР/ЛНР".

Об этом говорится на странице Facebook вице-премьера.

"Хочу верить, что произошла невероятно досадная ошибка. Потому что если Президент считает, что на оккупированных территориях востока Украины что-то может происходить без ведома Кремля, то это катастрофа. Еще больший ужас заключается в том, что РФ в заявлении Президента выглядит почти стабилизирующей стороной. Это то, что хочет слышать Путин. Вот где надо немедленное служебное расследование, если кто-то решился посоветовать сказать такое Президенту", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Она считает, что "объяснение главы государства должны быть быстрыми и исчерпывающими, иначе это - капитуляция, которую общество не воспримет".

Как сообщалось ранее, на сайте Президента появилось сообщение, где процитированы слова главы государства Владимира Зеленского о якобы потере Россией контроля над наемниками на Донбассе: "Вопиющее нарушение Минских соглашений - применение артиллерии - свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями".

7 июня ситуация в районе проведения операции Объединенных сил обострилась. По данным штаба ООС, российско-оккупационные войска, нарушив условия Минских договоренностей, атаковали подразделения ООС в районе населенного пункта Новолуганское с применением артиллерии. Вследствие вражеских обстрелов погибли двое военнослужащих Объединенных сил. Восемь бойцов получили ранения различной степени тяжести. На обстрел со стороны вооруженных формирований РФ украинские подразделения дали адекватный ответ, уничтожив огневые точки противника.