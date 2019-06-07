"Азов" готовит месть боевикам ОРДЛО за убийства в зоне ООС

Новости Украины: В "Азове" обещают отомстить за гибель и ранения своих бойцов во время ночного артобстрела на Донбассе.

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе во время обстрела в пятницу ночью погибли двое и получили ранения различной степени тяжести еще восемь военнослужащих Национальной гвардии Украины "Азов" (в/ч 3057), сообщает пресс-служба МВД Украины.

"На окраине поселка Новолуганское Бахмутского района ночью 7 июня вражеская мина калибра 120 мм попала в блиндаж. Во время обстрела погибли двое военнослужащих Национальной гвардии "Азов" (в/ч 3057), еще восемь бойцов получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении, обнародованном на странице МВД в соцсети Фейсбук.

В свою очередь в пресс-службе полка "Азов" уточнили, что боевики помимо 120-мм минометов также применили при обстреле их опорных пунктов 122-мм артиллерию.

"С невыразимой болью сообщаем, что сегодня ночью, 7 июня, в результате прицельного артиллерийского обстрела позиций спецподразделения "Азов" вблизи населенного пункта Новолуганское на Светлодарской дуге расстались с жизнью за Украину двое наших побратимов с позывными "Круглый" и "Максон", - говорится в опубликованном на сайте полка сообщении.

В пресс-службе полка рассказали, что полтавчанин Дмитрий "Круглый" Пругло пришел в "Азов" еще в 2014 году, участвовал во всех ключевых боях подразделения, где показал свои храбрость и профессионализм. Занимал должность заместителя командира роты по работе с личным составом. Ему было 28 лет. 23-летний Максим "Максон" Олексюк присоединился к полку в 2017 году и за полтора года службы проявил себя преданным военном деле, ответственным и искренним собратом.

В "Азове" подчеркивают, что это военное преступление в очередной раз демонстрирует, что любые договоренности или с Россией, или с ее марионетками "ЛДНР" ничего не стоят.

"Этим извергам неведомы понятия воинской чести и достоинства. Хотим заверить и поставить перед фактом весь мир - мы отомстим за гибель наших собратьев во сто крат! … Вы уже покойники!", - заявили в полку "Азов".