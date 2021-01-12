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Рассекречена стоимость отдыха отстраненного главы КСУ Тупицкого в Дубае (документы)

Рассекречена стоимость отдыха отстраненного главы КСУ Тупицкого в Дубае (документы)
Обновлено 13:30 Сегодня Телеграф фото: Цензор.НЕТ

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий, который отправился с семьей в Дубай после скандала с его отстранением от должности президентом Владимиром Зеленским, потратил на отдых чуть больше 242 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

"Стоимость пакета услуг, предоставляемого туроператором на трех человек (Тупицкий полетел в ОАЭ с женой и ребенком, - Авт.), составляет 242116,43 гривен", - говорится в сообщении, где уточняется, что в стоимость тура входит авиаперелет в обе стороны, проживание в двухкомнатном номере отеля, двухразовое питание, трансфер, страхование и стоимость туристического обслуживания.

Тупицкий

При этом, в пресс-службе судебной инстанции уточнили, что суммарный доход Тупицкого в декабре составил 433538,60 гривен, что "полностью покрывает сумму расходов на поездку".

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что еще один судья КСУ решил покинуть Украину.

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Все по теме:

Дубай, КСУ, Отдых, Скандалы, Александр Тупицкий.

Автор:

Телеграф
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