Рассекречена стоимость отдыха отстраненного главы КСУ Тупицкого в Дубае (документы)

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий, который отправился с семьей в Дубай после скандала с его отстранением от должности президентом Владимиром Зеленским, потратил на отдых чуть больше 242 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

"Стоимость пакета услуг, предоставляемого туроператором на трех человек (Тупицкий полетел в ОАЭ с женой и ребенком, - Авт.), составляет 242116,43 гривен", - говорится в сообщении, где уточняется, что в стоимость тура входит авиаперелет в обе стороны, проживание в двухкомнатном номере отеля, двухразовое питание, трансфер, страхование и стоимость туристического обслуживания.

При этом, в пресс-службе судебной инстанции уточнили, что суммарный доход Тупицкого в декабре составил 433538,60 гривен, что "полностью покрывает сумму расходов на поездку".

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что еще один судья КСУ решил покинуть Украину.