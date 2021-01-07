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По стопам Тупицкого? Еще один судья КСУ решил покинуть Украину

По стопам Тупицкого? Еще один судья КСУ решил покинуть Украину
Обновлено 09:36 Сегодня Телеграф

Еще один судья КСУ Игорь Слиденко на фоне отъезда из Украины отстраненного главы суда Александра Тупицкого, планирует покинуть Украину.

Об этом сам судья рассказал в комментарии "5 каналу", пожаловавшись на давление из Офиса президента.

"Я и планирую это сделать (эмигрировать – ред.), ничего не изменилось. Я жду отставки. Заявление лежит на столе. Рассмотрят, когда будет заседание. Я попросил охрану – мне ее не предоставили. Мне дали понять, что здесь работать не буду" – рассказал он.

По словам Слиденко, на него давят из Офиса президента и "доходит даже до мелочей, не имеющих отношения к КСУ".

Как сообщал "Телеграф", ранее КСУ отреагировал на решение Зеленского об отстранении Тупицкого, заявив, что его указ не имеет законной силы, поскольку у президента нет на то полномочий по Конституции.

Также ранее кадровые решения Зеленского, связанные с отстранением от должности Александра Тупицкого и увольнением генерала Сергея Кривоноса, вызвали гнев и шутки украинцев.

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Все по теме:

КСУ, Судьи, Игорь Слиденко, Александр Тупицкий.

Автор:

Телеграф
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