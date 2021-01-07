По стопам Тупицкого? Еще один судья КСУ решил покинуть Украину

Еще один судья КСУ Игорь Слиденко на фоне отъезда из Украины отстраненного главы суда Александра Тупицкого, планирует покинуть Украину.

Об этом сам судья рассказал в комментарии "5 каналу", пожаловавшись на давление из Офиса президента.

"Я и планирую это сделать (эмигрировать – ред.), ничего не изменилось. Я жду отставки. Заявление лежит на столе. Рассмотрят, когда будет заседание. Я попросил охрану – мне ее не предоставили. Мне дали понять, что здесь работать не буду" – рассказал он.

По словам Слиденко, на него давят из Офиса президента и "доходит даже до мелочей, не имеющих отношения к КСУ".

Как сообщал "Телеграф", ранее КСУ отреагировал на решение Зеленского об отстранении Тупицкого, заявив, что его указ не имеет законной силы, поскольку у президента нет на то полномочий по Конституции.

Также ранее кадровые решения Зеленского, связанные с отстранением от должности Александра Тупицкого и увольнением генерала Сергея Кривоноса, вызвали гнев и шутки украинцев.