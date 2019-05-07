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Избран глава Высшего антикоррупционного суда Украины

Избран глава Высшего антикоррупционного суда Украины
15:56 Вт, 7 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины: Главой Высшего антикоррупционного суда путем тайного голосования избрана судья Елена Танасевич.

Собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) во вторник избрало главой новосозданного суда судью первой инстанции Елену Танасевич.

Как передает корреспондент, Е.Танасевич была избрана путем тайного голосования и получила 23 голоса судей. Это утверждено протоколом и решением собрания судей об избрании главы ВАКС.

Второго кандидата – судью Ольгу Саландяк – поддержали 10 судей.

Е.Танасевич – кандидат юридических наук. С 2012 года работала судьей в Печенежском районном суде Харьковской области. Замужем, семья воспитывает сына Серафима.

Также судья Евгений Крук избран заместителем главы Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС).

Как передаёт корреспондент, в ходе собрания судей ВАКС во вторник судьи избрали путем тайного голосования заместителя главы суда Е.Крука. Его избрание поддержали 22 судьи, второго кандидата – Виктора Маслова - 14 судей.

После этого собрание судей новосозданного суда утвердило шестерых следственных судей ВАКС со сроком полномочий на год.

Евгений Крук - судья Высшего антикоррупционного суда. Ранее работал юрисконсультантом и начальником Департамента международного, частного и финансового права в адвокатском объединении "Ситнюк и Партнеры".

Напомним, судьи Высшего антикоррупционного суда во время заседания во вторник со второй попытки не смогли избрать председателя суда.

За Елену Танасевич проголосовали 16, за Олега Павлишина - 15 судей. В то же время 7 судей не поддержали ни одного кандидата.

Председательствующий на собрании судей Виктор Маслов сообщил, что после короткого перерыва снова поставит на голосование вопрос избрания председателя суда.

Порошенко: Антикоррупционная инфраструктура подлежит перезагрузке

Напомним, действующий президент Петр Порошенко назначил 75 судей в Верховный суд и выразил надежду, что его преемник Владимир Зеленский и его команда не будут вмешиваться в работу судебных инстанций. Церемония назначения состоялась во вторник, 7 мая.

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Антикоррупционный суд, ВАКС, Елена Танасевич.
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