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Вырвался из "окружения": скандальный судья Вовк опять отказался принимать повестку суд (видео)

Вырвался из "окружения": скандальный судья Вовк опять отказался принимать повестку суд (видео)
Обновлено 19:24 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Детективы НАБУ попытались вручить подозрение судье Окружного админсуда Киева (ОАСК) Павлу Вовку, однако тот вырвался из "окружения" и сбежал от сотрудников агентства. 

Видео вручения повестки в суд обнародовано в Телеграм-канале НАБУ. 

"Подозреваемый председатель ОАСК продолжает уклоняться от выполнения процессуальных обязанностей. Утром 1 февраля 2021 он в очередной раз проигнорировал требования законодательства, отказавшись получить от детективов НАБУ ходатайство об отстранении его от должности председателя суда, а вечером того же дня в очередной раз не явился в НАБУ по повестке о вызове", - говорится в сообщении. 

Журналист Сергей Лещенко, прокомментировал кадры, отметив, что Павла Вовка вызывают в Высший антикоррупционный суд на 3 февраля.

Как сообщалось, Вовк фигурирует в уголовном производстве о захвате государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП), создание искусственных препятствий в их работе, а также путем вмешательства в деятельность государственных деятелей.

23 декабря сотрудники НАБУ уже пытались вручить ему повестку в суд, однако тогда Вовк тоже сбежал от детективов

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НАБУ, Павел Вовк, ВАКС, ОАСК.
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