Миллионы долларов налички и антиквариат: что НАБУ нашла при обыску у брата судьи Вовка (фото)

Детективы НАБУ обнаружили миллионы долларов, сотни тысяч евро и антиквариат во время обыска у брата главы Окружного суда Киева Павла Вовка. Также был задержан его коллега.

Об этом в facebook сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

"Решается вопрос о сообщении им о подозрении. По месту обнаружения предмета неправомерной выгоды детективы НАБУ нашли предметы, внешне похожие на антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника", - отмечают в ведомстве.

При обыске у адвокатов было найдено более 3,7 миллиона долларов США, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов, 230 тысяч гривен и 100 шекелей.

Отметим, до этого Павел Вовк постоянно игнорировал заседания Антикорупционного суда. Судья несколько раз не приходил на суд, а детективы НАБУ никак не могли вручить ему повестку, так как не могли его найти. По месту работы в ОАСК Вовк не появлялся по причине отпуска. Не было его и по месту проживания. А один раз он просто сбежал от детективов НАБУ, не успевших вручить ему повестку.