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"Доверие утрачено": Зеленский решил ликвидировать скандальный суд в Киеве

"Доверие утрачено": Зеленский решил ликвидировать скандальный суд в Киеве
14:25 Сегодня Телеграф УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как безотлагательный проект закона "О ликвидации Окружного административного суда города Киева" (ОАСК) по причине того, что этот суд утратил доверие.

Об этом сообщает пресс-служба президента во вторник, 13 апреля.

"Сегодня я вношу в парламент законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева. Суда, который так и не смог вернуть доверие к себе, но справился с возвращением скандалов и странных решений, далеких от понимания справедливости. Достаточно сейфов, набитых миллионами наличных, у связанных с руководством суда лиц или ожидания очередных записей скандальных разговоров из кабинетов судей, которые думают, что перевешивают все в нашей стране", - прокомментировал свое решение Зеленский.

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Он добавил, что суд, одним решением которого может быть поставлен крест на любом достижении государства, в любой реформе, будет ликвидирован. "Воспринимайте это как сигнал к любому суду, который предал уважение к закону", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, у ОАСК было достаточно времени, чтобы одуматься, "посмотреть на себя в зеркало и найти там простые вещи, которые так ищут в нем общество и государство, - справедливость, беспристрастность и честность".

"Вместо этого видим очередные скандалы с "пленками", коррупцию связанных лиц с забитыми деньгами сейфами и многочисленные сомнительные решения. Доверие в Окружному административному суду г.Киева потеряно", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 6 апреля сотрудники НАБУ  задержали при получении $100 тыс. адвоката и по совместительству замначальника управления Службы внешней разведки Украины Юрия Зонтова, брата скандального главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка, а также выявили на его конспиративной квартире миллионы долларов наличными и коллекцию антиквариата.

Еще 3 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка в рамках уголовного производства о создании преступной организации с целью захвата власти.

Отметим, Вовк известен своими решениями об отстранении Ульяны Супрун с должности главы Минздрава Украины и отмене национализации "ПриватБанка". Также перед Новым годом Вовк "засветился" на вечеринке, организованной экс-нардепом Сергеем Киваловым, где детективы ему вручили повестку о вызове в Высший антикоррупционный суд.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Законопроект, Ликвидация, Окружной админсуд Киева, Владимир Зеленский, ОАСК.
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